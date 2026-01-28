Κυκλοφοριακό… ώρα μηδέν: Σύσκεψη στο Μαξίμου για την «ασφυξία» στους δρόμους – Οι προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι για τον Κηφισό

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποιείται σήμερα (28/1) στο Μέγαρο Μαξίμου με κύριο αντικείμενο το κυκλοφοριακό που αποτελεί «πληγή» για το Λεκανοπέδιο και κυρίως την αφόρητη κατάσταση στον Κηφισό.

Το καθημερινό μποτιλιάρισμα, τα συχνά τροχαία και η εικόνα μίας πόλης που κινείται «σημειωτόν» ζητούν άμεσα λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος για επιτάχυνση αποφάσεων και για παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε μόνιμη αποσυμφόρηση και όχι σε προσωρινές ανάσες.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας κ.α.

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, το βάρος πέφτει στην προβληματική κατάσταση στον Κηφισό με εισηγήσεις μεταξύ άλλων για απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί καθώς και για την τροποποίηση των ωρών τροφοδοσίας.

Ταυτόχρονα σε επιχειρησιακό επίπεδο δρομολογείται η ενίσχυση της παρουσίας της Τροχαίας – με δίκυκλα συγκεκριμένα – στους δρόμους (κεντρικούς αλλά και κάθετους). Αλλά και η προμήθεια και χρήση drones, ώστε να το κέντρο επιχειρήσεων να λαμβάνει εικόνα σε πραγματικό χρόνο, συντονίζοντας αναγκαίες παρεμβάσεις.

Κηφισός: Στο τραπέζι η υπογειοποίηση

Μεταξύ των έργων που φέρεται να εξετάζονται ως βασικός μοχλός αλλαγής είναι η υπογειοποίηση του Κηφισού. Πρόκειται για παρέμβαση υψηλής δυσκολίας και κόστους, αλλά και με δυναμική να αλλάξει το «τοπίο» στο πιο επιβαρυμένο κομμάτι του οδικού δικτύου.

Το συγκεκριμένο έργο, όπως μεταφέρεται, έχει συζητηθεί και σε επίπεδο κυβερνητικών επαφών, με στόχο να ξεκαθαριστούν τα τεχνικά και θεσμικά βήματα που απαιτούνται.

Αν προχωρήσει, μιλάμε για παρέμβαση που θα επηρεάσει Κηφισό και συνδεδεμένους άξονες, με στόχο να περιοριστεί το καθημερινό φαινόμενο του «απέραντου πάρκινγκ» που βιώνουν οδηγοί και επαγγελματίες.

Παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προσπαθεί να δρομολογήσει νέα οδικά έργα.

Τα κυριότερα από αυτά, που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την αποσυμφόρηση του Κηφισού:

Επέκταση του Περιφερειακού Υμηττού προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης (Σήραγγα Ηλιούπολης) Η διαδρομή θα απαιτεί περίπου 2 λεπτά όταν σήμερα πολλές φορές απαιτούνται μέχρι και 30 λεπτά σε ώρες αιχμής.

Κέντρο Logistics στη Φυλή: Στη φάση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού βρίσκεται το έργο δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου σε ακίνητο έκτασης 447 στρ. στην περιοχή Σπηλιές του Δήμου Φυλής (μέσω ΤΑΙΠΕΔ), για τη μετεγκατάσταση εκατοντάδων μεταφορικών εταιρειών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον Ελαιώνα.

Νέος οδικός άξονας Ελευσίνα-Οινόφυτα

Επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Κόμβος Σκαραμαγκά – Επέκταση Περιφερειακής Αιγάλεω

Οι προτάσεις του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα

Ο δήμαρχος Αθηναίων αποκάλυψε σε συνέντευξή του στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα την Τρίτη (27/1) τις προτάσεις που έχει κάνει ενόψει της σύσκεψης.

Ο Αθηναίος υπολογίζεται πως χάνει περισσότερες από 100 ώρες τον χρόνο μέσα στην κίνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία η Αθήνα μπορεί να υποστηρίξει μέχρι 2.000.000 οχήματα και σήμερα κυκλοφορούν κοντά στα 6.000.000.

Οι 3 προτάσεις του δημάρχου Αθηναίων

Η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει.

Μείωση στην αναμονή στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό – Τα 6λεπτα να γίνουν 3λεπτα

Περισσότερα λεωφορεία – Πρόταση για mini buses

Δούκας: Αν το 6λεπτο της αναμονής γίνει 3λεπτο, θα είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα

Ερωτηθείς για το κυκλοφοριακό στην Αθήνα και τις διεργασίες της Κυβέρνησης απάντησε «έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις. Να πω ότι το ευρύτερο αυτό πρόβλημα έχει τις εξής λύσεις μεσοπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Το πιο σημαντικό νομίζω πως είναι η γραμμή 4 του μετρό, η οποία όμως θα αργήσει. Νούμερο δύο είναι να μειωθούν έστω και στις υπάρχουσες γραμμές του μετρό τα 6λεπτα που περιμένει κανείς και να γίνουν 3λεπτα. Αν το 6λεπτο της αναμονής γίνει 3λεπτο λένε οι ειδικοί συγκοινωνιολόγοι ότι θα είναι σαν να φτιάξεις 150 χιλιόμετρα νέου δρόμου στην Αθήνα. Βεβαίως θέλει επιπλέον συρμούς και χρήματα αλλά είναι κάτι που το ακούει το υπουργείο και προσπαθεί να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής».

«Νούμερο τρία είναι περισσότερα λεωφορεία. Έχουν δοθεί κάποια νέα ηλεκτρικά με βάση το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά εδώ για πρώτη φορά παρουσιάσαμε μια αναλυτική μελέτη για τη δημοτική αστυνομία. Την καταθέσαμε προχθές και επίσημα και την παρουσίασα και στο υπουργείο και τον κ. Κυρανάκη. Δημοτική συγκοινωνία, 7 διαδρομές, 26 μικρά λεωφορεία, 284 στάσεις. Το καταθέσαμε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για χρηματοδότηση, νομίζω θα είναι μια μεγάλη ανάσα» πρόσθεσε.