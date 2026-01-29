Ευρωπαϊκή Ένωση: Χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Repression cannot go unanswered. EU Foreign Ministers just took the decisive step of designating Iran’s Revolutionary Guard as a terrorist organisation. Any regime that kills thousands of its own people is working toward its own demise. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

Iran’s security forces are responsible for mass killings. Today, we are imposing new sanctions on those directly responsible for the violent crackdown on protests that has killed thousands. I also expect that Foreign Ministers will take a political decision for the EU to… pic.twitter.com/P6Rj1bM3HR — Kaja Kallas (@kajakallas) January 29, 2026

Χαιρετίζει το Ισραήλ

Το Ισραήλ χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία των υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συμπεριλάβουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης – του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Πρόκειται για μια σημαντική και ιστορική απόφαση», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας πως «επί χρόνια, και τις τελευταίες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, το Ισραήλ εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου».