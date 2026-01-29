«Χτύπημα» του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης – Συλλήψεις κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη

Σύνοψη από το

  • Πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών.
  • Στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης.
  • Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023, με την κατάσχεση 5.040 κιλών κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ. Αποκαλύφθηκε η διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Λιμενικό

Πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών. Αποκαλύφθηκε, δε, η διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα.

Στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Σώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από πολύμηνες έρευνες και εκτέλεση ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για σύσταση και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας από 52 έως 59 ετών.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023, όταν, ύστερα από πληροφορίες της Υπηρεσίας Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.040 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ. Η ναρκωτική ουσία είχε αναμειχθεί σε μορφή σκόνης με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ζητήθηκε αμοιβαία δικαστική συνδρομή για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε εξειδικευμένες χημικές γνώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης του κυκλώματος, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

19:20 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε σε «λίμνη» τα Φατήργιακα της Ροδόπης – Ήχησε το 112

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, ισχυρές καταιγίδες και συνεχείς βροχοπτώσεις σαρώνουν μεγάλο μέ...
19:10 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» οι 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για την υγεία τους

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης οι δύο από το...
18:27 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Πώς θα λειτουργούν οι έξυπνες κάμερες – Η βεβαίωση των παραβάσεων, το Wallet και το βίντεο 2 δευτερολέπτων

Ένα νέο κεφάλαιο στην οδική ασφάλεια ανοίγει με την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος «έξυπνων...
18:17 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία για τη Τούμπα

Προσγειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το C-130 που μ...
