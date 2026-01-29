Θεσσαλονίκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» οι 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για την υγεία τους

Σύνοψη από το

  • Οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.
  • Οι τραυματίες είναι ηλικίας 20 και 28 ετών, με τον 20χρονο να φέρει τραύμα στο κεφάλι και να νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.
  • Ο 28χρονος, αν και ελαφρύτερα τραυματισμένος, παραμένει για προληπτικούς λόγους, καθώς οι γιατροί δεν του επέτρεψαν να πάρει εξιτήριο. Ο τρίτος τραυματίας υποβλήθηκε σε εγχείρηση στη Ρουμανία και η αεροδιακομιδή του θα γίνει μόλις καταστεί ιατρικά εφικτό.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο «Παπαγεωργίου» οι 2 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα νεότερα για την υγεία τους

Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύονται στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης οι δύο από τους τρεις τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ.

Οι τραυματίες, ηλικίας 20 και 28 ετών υποβάλλονται σε εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 20χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική.

Ελαφρύτερα τραυματισμένος είναι ο 28χρονος ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των οπαδών της αγαπημένης του ομάδας. Οι γιατροί, ωστόσο, δεν του το επέτρεψαν και νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους στη χειρουργική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με το σκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ από την Τιμοσοάρα της Ρουμανίας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1). Στη συνέχεια με δύο κινητές ιατρικές μονάδες του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν «Παπαγεωργίου».

Ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ υποβλήθηκε σε εγχείρηση στο νοσοκομείο της Τιμοσοάρα και η αεροδιακομιδή του θα πραγματοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί ιατρικά εφικτό.

Παράλληλα, ανάρτηση για την κλινική κατάσταση των δύο τραυματιών έκανε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης

