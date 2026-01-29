Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι 2 τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ – Θα μεταφερθούν στο «Παπαγεωργίου»

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που μεταφέρει τους δύο εκ των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε λίγο μετά τις 9:15 από την Ελευσίνα έφθασε στις 10:33 στην Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, και παρέλαβε τον 20χρονο Κωνσταντίνο και τον 28χρονο Μάριο, προκειμένου να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η πτήση διήρκεσε περίπου 1.30 ώρα και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με τα ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Στη συνέχεια, πρόκειται να μεταφερθούν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή τους.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.

Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Εύγε στο ΕΚΑΒ μας

«Εύγε στο ΕΚΑΒ μας. Οι γιατροί της Ρουμανίας είχαν δώσει την άδεια να πάρουμε από χτες (28/01) τους τραυματίες. Όμως, η ομάδα του ΕΚΑΒ επέμεινε ότι για τον πολυτραυματία πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες, μήπως υπάρξει κάποια επιπλοκή. Όπως και υπήρξε», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Το παιδί αυτό είναι πολύ τυχερό μέσα στην ατυχία του, έχει σοβαρά κατάγματα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές σε αυχένα και σπονδυλική στήλη. Δεν έχει πάθει καμία νευρολογική ζημιά. Όταν με το καλό θεραπευτούν τα κατάγματα, θα έχει κανονικά την κίνηση του σώματός του και θα επιστρέψει στην παλιά του ζωή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί, είναι να γίνει κάποιο λάθος, διότι επαναλαμβάνω πως έχει κατάγματα σε ευαίσθητες περιοχές. Το παιδί δεν μπορεί να μπει κατευθείαν στο αεροπλάνο. Θα γυρίσει με ασφάλεια, όταν πρέπει», επεσήμανε.

«Έχει ο Θεός»

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». «Έχει ο Θεός», κατάληξε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας του 20χρονου Κωνσταντίνου.

Το μεσημέρι ο επαναπατρισμός και των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Επιπλέον, το μεσημέρι με ειδική πτήση θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, με το C-130 να απογειώνεται από την Ελλάδα στις 13:00 για να τις παραλάβει.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά την άφιξη του C-130 ώστε να συνοδεύσουν τις σορούς έως το γήπεδο της Τούμπας.

«Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16:30 αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις 17:00 ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου.

Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.

Βουβός θρήνος έξω από την Τούμπα

Στο μεταξύ, βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου οπαδοί του Δικεφάλου και άλλων ομάδων καταφτάνουν συνεχώς στο σημείο για να αφήσουν λίγα λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων νεαρών, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, σε τροχαίο στη Ρουμανία, στον δρόμο για την Λυών όπου θα παρακολουθούσαν τον αγώνα της αγαπημένης ομάδας τους.

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι ένα σωρό προσωπικά τους αντικείμενα και κασκόλ, ενώ στον χώρο δεσπόζει το μεγάλο πανό, που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια». Μάλιστα, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φίλων του Δικεφάλου του Βορρά, που θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και στη συνέχεια με μηχανοπομπή θα τις συνοδεύσουν έως το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο της Τούμπας πέρα από απλούς πολίτες, από φίλους ομάδων και οπαδούς βρέθηκε, χθες βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο ίδιος ζήτησε να μεταβεί στο σημείο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ώστε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς τους, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε επισκεφτεί το γήπεδο και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Από το γήπεδο πέρασε, σήμερα, και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε πως όλη η Ελλάδα πενθεί για την απώλεια νέων παιδιών που ταξίδεψαν από «γνήσια αγάπη» για να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό την αγαπημένη τους ομάδα.

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Τούμπα και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη αλλά και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα Γιάννη Γιαννούλη, ώστε να ανάψουν κεριά και να αφήσουν λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

Κλειστή η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών – Το τελευταίο αντίο στο ματς με Πανσερραϊκό

Στο μεταξύ, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για την απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενουμένων, εκεί όπου θα βρισκόταν οι οπαδοί του Δικεφάλου, για τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Λυών.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο. Επίσης, τονίζει πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά νέους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ενώ ετοιμάζονται ενέργειες στη μνήμη τους, σε ένα ματς που θα είναι αφιερωμένο στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας.