Μοναστηράκι: Άφησε το μηχανάκι στη μέση του πεζοδρόμου κι έφυγε – Φωτογραφία αναγνώστη

Μία φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από το Μοναστηράκι, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το χάος που επικρατεί με την παράνομη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας οδηγός, αδιαφορώντας πλήρως για τους εκατοντάδες περαστικούς και τους νόμους, άφησε το μηχανάκι του στη μέση του πλακόστρωτου και έφυγε, λες και ο δημόσιος χώρος του ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα. Μια στάση που διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά μαρτυρά μια ολόκληρη κουλτούρα ασέβειας προς τον διπλανό μας.

Κάπως έτσι, μετατρέπει την πιο τουριστική γωνιά της Αθήνας σε μια άναρχη πίστα εμποδίων για πεζούς και επισκέπτες.

