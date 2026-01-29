Μοναστηράκι: Άφησε το μηχανάκι στη μέση του πεζοδρόμου κι έφυγε – Φωτογραφία αναγνώστη

Μία φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από το Μοναστηράκι, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το χάος που επικρατεί με την παράνομη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας.

Ένας οδηγός, αδιαφορώντας πλήρως για τους εκατοντάδες περαστικούς και τους νόμους, άφησε το μηχανάκι του στη μέση του πλακόστρωτου και έφυγε, λες και ο δημόσιος χώρος του ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα. Μια στάση που διαρκεί λίγα λεπτά, αλλά μαρτυρά μια ολόκληρη κουλτούρα ασέβειας προς τον διπλανό μας.

Κάπως έτσι, μετατρέπει την πιο τουριστική γωνιά της Αθήνας σε μια άναρχη πίστα εμποδίων για πεζούς και επισκέπτες.

Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεσαι, στείλε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr.  Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες του.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλεις κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

