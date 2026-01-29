Κόντρα Πλεύρη – Αρβανίτη για το μεταναστευτικό και τις ΜΚΟ: «Γιατί να προστατεύονται διακινητές;» – «Ποινικοποιείται η αλληλεγγύη»

Σύνοψη από το

  • Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη, και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση.
  • Ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως «πρωτοφανή επίθεση κατά της Κοινωνίας των Πολιτών», υποστηρίζοντας ότι «Ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ που δείχνουν αλληλεγγύη σε μετανάστες».
  • Ο Θάνος Πλεύρης απάντησε ότι δέχεται κριτική επειδή αυστηροποιεί τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές και κόβει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ, θέτοντας το ερώτημα: «γιατί;».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κόντρα Πλεύρη – Αρβανίτη για το μεταναστευτικό και τις ΜΚΟ: «Γιατί να προστατεύονται διακινητές;» – «Ποινικοποιείται η αλληλεγγύη»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη.

Αφορμή στάθηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή επίθεση κατά της Κοινωνίας των Πολιτών».

Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η επίθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Κοινωνία των Πολιτών δεν έχει προηγούμενο. Ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ που δείχνουν αλληλεγγύη σε μετανάστες και επιβάλλει ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας παραβιάζοντας το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο».

Στα όσα αναφέρονται απάντησε ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζοντας ότι δέχεται κριτική από την ελληνική και ευρωπαϊκή Αριστερά επειδή αυστηροποιεί τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και περιορίζει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα γράφει σε ανάρτησή του:

«Η ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά με εγκαλούν γιατί αυστηροποιώ τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και κόβω τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ. Ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για την προστασία του εγκληματία που θα ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ για παράνομη διακίνηση μεταναστών και τυγχάνει να είναι μέλος σε ΜΚΟ και επιθυμούν  τη μη διαγραφή από το μητρώο ΜΚΟ που η διοίκησή της θα εμπλέκεται σε διακίνηση παράνομων μεταναστών. Η ερώτηση απλή: γιατί;».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με σοβαρό κάταγμα στον αυχένα ο πολυτραυματίας που μένει στη Ρουμανία – Επιστρέφουν οι άλλοι 2 με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ

ΕΣΥ: Ισχυρό οικονομικό κίνητρο για νέους γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες

Σούπερ μάρκετ: Ξεκίνησαν οι αυξήσεις στα θαλασσινά ενόψει Καθαράς Δευτέρας – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές και τι ισχύει για ...

Στη Φρανκφούρτη ο Πιερρακάκης: Με ποιους θα συναντηθεί – Η ατζέντα των συζητήσεων

Συναγερμός: Διέρρευσαν 48 εκατομμύρια στοιχεία σύνδεσης Gmail – Τι λένε οι ειδικοί κυβερνοασφάλειας

Ζώντας σαν σουλτάνοι: Οι καλομαθημένες αδέσποτες γάτες της Κωνσταντινούπολης
περισσότερα
13:08 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Στις εγκαταστάσεις της «Βιολάντα» ο Σωκράτης Φάμελλος – Ενημερώθηκε για την πορεία των ερευνών

Στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο πρόεδρος τ...
12:52 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Υδρογονάνθρακες: Τον Φεβρουάριο οι υπογραφές για έρευνες νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου – Τι είπε ο Παπασταύρου για τον κάθετο διάδρομο

Στο επόμενο 15νθήμερο θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ της Chevron, της Helleniq Energy και τ...
12:30 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση (briefing) από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο ...
11:24 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας

Ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας. Ο κ. Αυλωνί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι