Κόντρα Πλεύρη – Αρβανίτη για το μεταναστευτικό και τις ΜΚΟ: «Γιατί να προστατεύονται διακινητές;» – «Ποινικοποιείται η αλληλεγγύη»

Κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Μετανάστευσης, Θάνο Πλεύρη και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη.

Αφορμή στάθηκε το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση, το οποίο ο Κώστας Αρβανίτης χαρακτήρισε ως «πρωτοφανή επίθεση κατά της Κοινωνίας των Πολιτών».

Συγκεκριμένα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε χαρακτηριστικά:

«Η επίθεση του Υπουργείου Μετανάστευσης στην Κοινωνία των Πολιτών δεν έχει προηγούμενο. Ποινικοποιεί τη συμμετοχή σε ΜΚΟ που δείχνουν αλληλεγγύη σε μετανάστες και επιβάλλει ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας παραβιάζοντας το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο».

Στα όσα αναφέρονται απάντησε ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζοντας ότι δέχεται κριτική από την ελληνική και ευρωπαϊκή Αριστερά επειδή αυστηροποιεί τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και περιορίζει τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ.

Συγκεκριμένα γράφει σε ανάρτησή του:

«Η ελληνική και ευρωπαϊκή αριστερά με εγκαλούν γιατί αυστηροποιώ τις ποινικές κυρώσεις για τους διακινητές παράνομων μεταναστών και κόβω τη δυνατότητα απευθείας αναθέσεων σε ΜΚΟ. Ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για την προστασία του εγκληματία που θα ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ για παράνομη διακίνηση μεταναστών και τυγχάνει να είναι μέλος σε ΜΚΟ και επιθυμούν τη μη διαγραφή από το μητρώο ΜΚΟ που η διοίκησή της θα εμπλέκεται σε διακίνηση παράνομων μεταναστών. Η ερώτηση απλή: γιατί;».