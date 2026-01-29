Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες του θανατηφόρου τροχαίου στη Ρουμανία – «Έχει ο Θεός» είπε δακρυσμένος ο πατέρας του ενός

Άρχισε λίγο μετά τις 11:30 η αεροδιακομιδή προς τη Θεσσαλονίκη του 20χρονου Κωνσταντίνου και του 28χρονου Μάριου, των δύο εκ των τριών τραυματιών φιλάθλων του ΠΑΟΚ της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε λίγο μετά τις 9:15 από την Ελευσίνα έφθασε στις 10:33 στην Τιμισοάρα και τους παρέλαβε προκειμένου να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου αναμένεται να φτάσει περίπου στις 13:00.

Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης ώστε να τον παραλάβει το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ. Μαζί με τον Μάριο, θα διακομιστούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το οποίο είναι έτοιμο να τους υποδεχθεί, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν εφημερεύει.

Γεωργιάδης στον Realfm 97,8: Εύγε στο ΕΚΑΒ μας

«Εύγε στο ΕΚΑΒ μας. Οι γιατροί της Ρουμανίας είχαν δώσει την άδεια να πάρουμε από χτες (28/01) τους τραυματίες. Όμως, η ομάδα του ΕΚΑΒ επέμεινε ότι για τον πολυτραυματία πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες, μήπως υπάρξει κάποια επιπλοκή. Όπως και υπήρξε», είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και στους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

«Το παιδί αυτό είναι πολύ τυχερό μέσα στην ατυχία του, έχει σοβαρά κατάγματα σε πολύ ευαίσθητες περιοχές σε αυχένα και σπονδυλική στήλη. Δεν έχει πάθει καμία νευρολογική ζημιά. Όταν με το καλό θεραπευτούν τα κατάγματα, θα έχει κανονικά την κίνηση του σώματός του και θα επιστρέψει στην παλιά του ζωή. Το μόνο που μπορεί να συμβεί, είναι να γίνει κάποιο λάθος, διότι επαναλαμβάνω πως έχει κατάγματα σε ευαίσθητες περιοχές. Το παιδί δεν μπορεί να μπει κατευθείαν στο αεροπλάνο. Θα γυρίσει με ασφάλεια, όταν πρέπει», επεσήμανε.

«Έχει ο Θεός»

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχε σπεύσει και ο πατέρας του παιδιού ο οποίος εμφανώς συγκινημένος είπε: «Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων». «Έχει ο Θεός», κατάληξε με δάκρυα στα μάτια ο πατέρας του 20χρονου Κωνσταντίνου.

Το μεσημέρι ο επαναπατρισμός και των σορών των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Επιπλέον, το μεσημέρι με ειδική πτήση θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στη Ρουμανία, με το C-130 να απογειώνεται από την Ελλάδα στις 13:00 για να τις παραλάβει.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα βρεθούν στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά την άφιξη του C-130 ώστε να συνοδεύσουν τις σορούς έως το γήπεδο της Τούμπας.

«Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16:30 αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις 17:00 ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου.

Εν τω μεταξύ και ενώ η έρευνα των ρουμανικών Αρχών συνεχίζεται, χωρίς απάντηση μένουν κρίσιμα ερωτήματα, όπως τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το δυστύχημα.

Χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία ταυτοποίησης όλων των θυμάτων του θανατηφόρου τροχαίου. Η μεταφορά των σορών στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί με στρατιωτικό αεροσκάφος C-130.