Βουλή – Βελόπουλος: Η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα απέδειξε ότι κάποιοι θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμα υλικά

Στα δύο τραγικά συμβάντα, στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα καθώς και στο τροχαίο δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του σ/ν του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Κύρωση της Προσθήκης στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και τροποποίηση του ν. 4428/2016».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε ότι θλίβεται «γιατί η βουλή είναι άδεια» επισημαίνοντας ότι «θα έπρεπε σήμερα η βουλή να τιμά με διαφορετικό τρόπο αυτούς τους ανθρώπους», ενώ εξέφρασε τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την άποψη ότι «δεν είναι δυνατόν για την Πύλο να είχε κηρυχθεί τριήμερο πένθος, αλλά για τα παιδιά- οπαδούς του ΠΑΟΚ και για τις γυναίκες που χάθηκαν στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα, η βουλή να τηρεί ενός λεπτού σιγή και αυτό μετά από 48 ώρες».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος αναφερόμενος στις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο μπισκότων στα Τρίκαλα, είπε: «Και βγαίνει ο Άδωνις Γεωργιάδης την επομένη της έκρηξης να δηλώσει ότι όλα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα λειτουργούσαν τέλεια. Και τι αποδείχθηκε; Ότι οι έλεγχοι ήταν μια φάρσα, ότι το υπόγειο του εργοστασίου ήταν εκτός σχεδίου πυρασφάλειας και ότι ήταν αδήλωτες οι δεξαμενές προπανίου. Και μετά από αυτό δεν είχαμε καμία παραίτηση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «η έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα απέδειξε 2 πράγματα: Το ένα ότι κάποιοι θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμα υλικά και τους αφήνουν στο έλεος και το δεύτερο ότι στο έγκλημα των Τεμπών δεν έγινε τέτοιος έλεγχος στο χώμα. Εκεί ξεμπαζώσατε και μπαζώσατε αμέσως και κάνατε τα αδύνατα δυνατά για να μην βρεθεί τίποτα και να συγκαλύψετε το έγκλημα».

Τέλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας για τις προωθούμενες αλλαγές σχετικά με την επιστολική ψήφο, δήλωσε ότι «μόνος στόχος της επιστολικής ψήφου είναι η νοθεία και αυτό απεδείχθη στις προηγούμενες εκλογές».

