Μητσοτάκης στο TikTok για το πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία: Στόχος ο έγκαιρος εντοπισμός των χρόνιων νοσημάτων

Σύνοψη από το

  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέσω TikTok το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία, που αφορά 1,5 εκατομμύριο πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
  • Το πρόγραμμα εντάσσεται στο «Προλαμβάνω» και αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα μας, με στόχο «τον έγκαιρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων».
  • Ήδη 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις μέσω του «Προλαμβάνω», με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι πρόκειται για «Ζωές που σώνονται».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στο tiktok όπου ανέβασε το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που περιλαμβάνεται στο «Προλαμβάνω» και αφορά 1,5 εκατομμύριο πολίτες, είτε αυτοί είναι ασφαλισμένοι είτε όχι.

Ήδη 5,1 πολίτες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις, όπως τονίζει στο βίντεο ο πρωθυπουργός.

«Το πρόγραμμα είναι το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης στη χώρα μας. Και έχει έναν στόχο: τον έγκαιρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων» σημειώνει.

Όπως τονίζει, από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί σχεδόν 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για ενδεχόμενο καρκίνο του παχέος εντέρου, 2,5 εκατ. εξετάσεις καρδιάς, ενώ 4 εκατ. πολίτες έχουν δωρεάν ιατρική φροντίδα για τη παχυσαρκία.

«Μιλάμε για 5 προγράμματα πρόληψης και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: Ζωές που σώζονται. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε. Ξεκίνησε ήδη το νέο πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατ. συμπολίτες μας. Όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_Το νέο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων για τη νεφρική δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας ξεκίνησε.

