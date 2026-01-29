Στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Ξεκίνησε η μηχανοκίνητη πορεία για τη Τούμπα

Προσγειώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το C-130 που μεταφέρει τις σορούς των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Συγκινητικές στιγμές στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχουν εκατοντάδες φίλοι του ΠΑΟΚ προκειμένου να «υποδεχθούν» τις σορούς των επτά. Με μηχανοκίνητη πορεία θα τους συνοδεύσουν έως την Τούμπα όπου έχουν διοργανώσει εκδηλώσεις μνήμης προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών. Συγκεκριμένα θα γίνει γύρος του σταδίου και στη συνέχεια θα σταθούν μπροστά στη Θύρα 4 όπου θα τους περιμένουν οι υπόλοιποι φίλαθλοι που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν με όχημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

«Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 16:30 αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σορούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις 17:00 ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του Δικεφάλου.

Ράγισαν καρδιές στο τρισάγιο στην Τιμισοάρα

Το C-130 έφτασε στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, παρέλαβε τις σορούς των 7 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ και αναχώρησε στις 4.30 για την Θεσσαλονίκη. Στον χώρο του αεροδρομίου της Τιμισοάρα εκτυλίχθηκαν συγκινητικές στιγμές, καθώς τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, πριν το C-130 αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη.

Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι 2 εκ των τραυματιών – Μεταφέρθηκαν στο «Παπαγεωργίου»

Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προσγειώθηκε λίγα λεπτά μετά τη 1 το μεσημέρι το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τους δύο εκ των τριών τραυματισμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε λίγο μετά τις 9:15 από την Ελευσίνα έφθασε στις 10:33 στην Τιμισοάρα, στη Ρουμανία, και παρέλαβε τον 20χρονο Κωνσταντίνο και τον 28χρονο Μάριο, προκειμένου να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η πτήση διήρκεσε περίπου 1.30 ώρα και προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/1) στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με τα ασθενοφόρα να παραλαμβάνουν τους δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ, που τραυματίστηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μεταφέρθηκαν στο «Παπαγεωργίου»

Στη συνέχεια, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των δύο τραυματιών είναι πολυτραυματίας και εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές ημέρες, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση και ενδέχεται να μη χρειαστεί νοσηλεία.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας, έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές.