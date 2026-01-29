Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Κοντός: Αν υπήρχε βαριά παραβατική συμπεριφορά πήγαινε στον εισαγγελέα

Στα ιδιωτικά, μη πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και στους πλημμελείς ελέγχους απέδωσε τις «απαράδεκτες» καταστάσεις που παρακολουθούμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλέξανδρος Κοντός, στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων.

«Με αισθήματα λύπης και απογοήτευσης παρακολουθώ τις αποκαλύψεις γι’ αυτό που αποκαλείται σήμερα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως όλοι και εγώ έχω εύλογα ερωτήματα για το πώς ένα αξιόπιστο και θωρακισμένο σύστημα έφτασε να γίνει βορά στα χέρια επιτήδειων και απατεώνων σε βάρος χιλιάδων έντιμων αγροτών που δίνουνε καθημερινά τον αγώνα της ζωής. Τα ιδιωτικά, μη πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ανεξέλεγκτα, σε αντίθεση με τα πιστοποιημένα, που λειτουργούσαν μόνο στους Συνεταιρισμούς και υπό τον πλήρη έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και οι πλημμελείς έλεγχοι του οργανισμού οδήγησαν σε πρωτοφανείς και απαράδεκτες καταστάσεις» είπε ο κ. Κοντός και τόνισε: «Το χειρότερο για μένα, είναι ότι τα παράνομα ποσά αφαιρέθηκαν από το εθνικό απόθεμα, που προέρχεται από παρακράτηση μέρους των επιδοτήσεων όλων των αγροτών και έχει σαν σκοπό την ενίσχυση νέων αγροτών. […] Ουσιαστικά δηλαδή απομειώθηκε σημαντικά ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την προοπτική και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας, και παράλληλα στάλθηκε ένα αρνητικό και δυσάρεστο μήνυμα στα νέα παιδιά που σχεδίαζαν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και να συνδέσουν την ζωή τους με το αγροτικό επάγγελμα».

Σε ερώτηση για το ποιος ευθύνεται για το «εθνικό απόθεμα», ο κ. Κοντός απάντησε: «Ευθύνες υπηρεσιακών προσώπων βλέπω. Δεν έχω όμως τέτοια στοιχεία στα χέρια μου που να τεκμηριώνουν ευθύνες πολιτικών προσώπων».

Κληθείς να σχολιάσει το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κ. Κοντός είπε ότι δεν ξέρει εάν υπάρχει άλλη χώρα στην ΕΕ που να έχει τον οργανισμό για τη διαχείριση των ενισχύσεων στις εφορίες, δηλαδή στην ΑΑΔΕ. «Μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων γίνεται αγροτική πολιτική. Δεν μπορώ να φανταστώ την ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική. Από κει και πέρα, εάν με αυτό τον τρόπο γίνεται διασφάλιση των ενισχύσεων, ότι πραγματικά θα λειτουργεί από δω και πέρα το σύστημα πιο αποτελεσματικά, και δεν θα υπάρχουν θέματα διασπάθισης των κοινοτικών ενισχύσεων, ίσως να ήταν και μία λύση», είπε ο κ. Κοντός.

Ερωτηθείς για τα προβλήματα που αντιμετώπισε ως υφυπουργός το 2004 και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης το 2007, είπε ότι τότε δεν υπήρχε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ). Δεν μπορούσε να γίνει, δηλαδή, καταγραφή των αγροτεμαχίων κάθε αγρότη, με αποτέλεσμα κάποιοι να δηλώνουν τα ίδια αγροτεμάχια με άλλους. Αυτό ξεκαθαρίστηκε με τις δορυφορικές απεικονίσεις της αγροτικής γης, είπε ο κ. Κοντός, τονίζοντας ότι «το μεγάλο μας πρόβλημα εκείνη την εποχή ήταν ότι απειλούσε η Επιτροπή να μας περικόψει τις κοινοτικές επιδοτήσεις ενώ είχαμε να διαχειριστούμε και ένα τεράστιο πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου ευρώ».

Ερωτηθείς σχετικώς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Κοντός διαβεβαίωσε ότι “υπό τη δαμόκλεια σπάθη” της ΕΕ «παρεμβάσεις δεν γινόντουσαν από κανένα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι όταν υπήρχαν παραβατικές συμπεριφορές λαμβάνονταν διοικητικά μέτρα για τα ελαφρά περιστατικά (επιστροφές) ενώ «αν υπήρχε βαριά παραβατική συμπεριφορά πήγαινε στον εισαγγελέα».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η κατάθεση του πρώην υπoυργού της ΝΔ αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί διαχρονικών ευθυνών στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος περί διαχρονικών ευθυνών στον ΟΠΕΚΕΠΕ», χαρακτήρισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ την κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ την περίοδο 2004-2009, Αλέξανδρου Κοντού, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση. Όπως υποστήριξαν, «ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν είπα ποτέ ότι παρέλαβα ζούγκλα και χάος διαψεύδοντας μετ΄ επιτάσεως τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη».

«Ο κ. Λαζαρίδης για ακόμη μια φορά σε ρόλο προπαγανδιστή επιχείρησε με γκεμπελική μέθοδο να αποδώσει στον πρώην υπουργό απόψεις τις οποίες ουδέποτε υποστήριξε, για να λάβει αργότερα την ηχηρή απάντηση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο κ. Κοντός, με την κατάθεσή του αποδόμησε πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα συμψηφισμού τής εγκληματικής οργάνωσης που δρα ανενόχλητη στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019, με τις δυσκολίες και τα υπαρκτά προβλήματα του παρελθόντος. Αποκτά δε ακόμα μεγαλύτερη αξία η κατάθεσή του καθώς, όπως ανέφερε ο εισηγητής τής πλειοψηφίας, ”οι αγρότες μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εκείνον”», τόνισαν οι ίδιοι κύκλοι του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσαν:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης του μάρτυρα, ο εισηγητής της πλειοψηφίας προσπαθούσε να διαστρεβλώσει τις απαντήσεις του κ. Κοντού για να ταιριάζουν με το αφήγημα της κυβέρνησης. Ο κ. Κοντός απάντησε σε σχετική ερώτηση ότι υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε το σύστημα να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ξεκάθαρη αυτή τοποθέτηση ερμηνεύτηκε από τον εισηγητή τής πλειοψηφίας, ως δήθεν παραδοχή ότι ”παραλήφθηκε ζούγκλα και χάος από την κυβέρνηση Σημίτη”. Αλλά δυστυχώς για τη μαύρη προπαγάνδα, ο κ. Κοντός αποκατέστησε την αλήθεια, ξεκαθαρίζοντας κατηγορηματικά ότι ουδέποτε είπε ότι παρέλαβε ”ζούγκλα και χάος”. Η γκεμπελική τακτική τής διαστρέβλωσης και του κάνω το άσπρο μαύρο, παρερμηνεύοντας ακόμη και τα λόγια πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να διασώσει το κυβερνητικό αφήγημα που ”καταρρέει” καθημερινά».

Οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημείωσαν ακόμα ότι, «ο κ. Κοντός αναφέρθηκε σε προβλήματα της περιόδου που ανέλαβε καθήκοντα, εξαιτίας, όπως ο ίδιος κατέθεσε, της απουσίας ψηφιακής υποδομής στον ΟΠΕΚΕΠΕ και μηχανογραφικής οργάνωσης, οι οποίες επέτρεπαν φαινόμενα δηλώσεων ψευδών στοιχείων».

«Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, προχώρησαν στη δημιουργία του ΟΣΔΕ, ενός συστήματος καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να πάψουν οι εικονικές δηλώσεις και να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της χώρας. Σχετικά με ερωτήσεις για τη λειτουργική κατάσταση του συστήματος που παρέλαβε, ο κ. Κοντός αναγνώρισε τις δυσκολίες, υπογράμμισε όμως ότι το ζητούμενο ήταν η συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία των τεχνικών συμβούλων, υπογράμμισε ότι υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες, περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα και σαφής κρατικός έλεγχος, ώστε να μην μπορεί να στηθεί μηχανισμός αυθαιρεσίας ή ιδιοποίησης πληροφοριών. Ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες, όπως προέκυψε από τις καταθέσεις πολλών μαρτύρων στην εξεταστική επιτροπή δεν υπήρχαν κατά την περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ από το 2019, με αποτέλεσμα την απόλυτη ομηρία του Οργανισμού και κατ’ επέκταση της Κυβέρνησης από τον τεχνικό σύμβουλο», επισήμαναν οι ίδιες πηγές.

Στη συνέχεια, τόνισαν ότι «το πιο αποκαλυπτικό σημείο της κατάθεσης του κ. Κοντού αφορά το ζήτημα των ελέγχων».

«Ο πρώην υφυπουργός ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπήρξε καμία πολιτική ή τοπική παρέμβαση στους επιτόπιους ελέγχους, ενώ σοβαρές παρατυπίες οδηγούνταν απευθείας στη Δικαιοσύνη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανέφερε, είχε σαφείς και αυστηρές εντολές από την πολιτική ηγεσία. Με την παραδοχή αυτή ο μάρτυρας εκθέτει την σημερινή κυβέρνηση που απελπισμένα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι η ακύρωση ελέγχων, η κυριαρχία των κομματαρχών στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, πρακτικές δηλαδή και συμπεριφορές που κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια στον Οργανισμό, συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια», ανέφεραν και συμπλήρωσαν:

«Ερωτηθείς για τη συνάφεια των τότε προβλημάτων με το σημερινό σκάνδαλο, ο κ. Κοντός αρνήθηκε κάθε εξίσωση. Τόνισε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί μια περίοδος προβλημάτων και αγώνα για τη διάσωση των ενισχύσεων και της αξιοπιστίας της χώρας, με τα φαινόμενα που σήμερα διερευνώνται. ”Καμία σχέση” κατέθεσε χαρακτηριστικά. Ο κ. Κοντός ξεκαθάρισε πως επί της δικής του θητείας, στελέχη, όπως οι κ.κ. Ζερβός, Μπαμπασίδης, Στρατάκος, οι οποίοι ακούγονται στις νόμιμες επισυνδέσεις να ”κρύβουν καταγγελίες” για να βοηθήσουν τον ”Λευτέρη”, να αντικαθιστούν ελεγκτές για να μην ελεγχθούν κομματάρχες τους και άλλες τέτοιες παράτυπες ενέργειες, δεν είχαν καμία θέση στο Υπουργείο.

Καθοριστική ήταν και η τοποθέτησή του για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Με την κατάθεσή του αποδόμησε τη σημερινή κυβερνητική ρητορική που τους στοχοποιεί συλλήβδην, επισημαίνοντας ότι αγροτική πολιτική χωρίς συνεταιρισμούς δεν μπορεί να υπάρξει και ότι στη χώρα λειτουργούν συνεταιρισμοί-πρότυπα που στηρίζουν την παραγωγή και τις τοπικές κοινωνίες. Η αναφορά του αυτή κινείται σε πλήρη αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η πλειοψηφία».

«Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί η ΑΑΔΕ να κάνει αγροτική πολιτική, καθώς δεν γνωρίζει καμία χώρα στην οποία ο οργανισμός για τους ευρωπαϊκούς πόρους να έχει υπαχθεί σε αρχή εσόδων. Όπως σημείωσε, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Το συμπέρασμα είναι πως το αφήγημα της κυβέρνησης καταρρέει με κρότο, ακόμα και από τα ίδια τα στελέχη της ΝΔ», κατέληξαν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

