ΠΑΟΚ: Συγκλονιστικές στιγμές στο Παλατάκι – Τοποθετήθηκαν στο παρκέ 7 στεφάνια για τους νεκρούς οπαδούς – ΦΩΤΟ

Ενώ το C130 που μετέφερε τις σορούς των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ ταξίδευε για την Ελλάδα, λίγα χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο Μακεδονία διεξαγόταν η πρώτη επίσημη αναμέτρηση ενός αγωνιστικού τμήματος του Δικεφάλου μετά το τραγικό δυστύχημα.

Συγκεκριμένα η ομάδα βόλεϊ του Δικεφάλου του Βορρά αντιμετωπίζει την Επισέντρ Ποντολιάνι Χόροντοκ από την Ουκρανία, στον δεύτερο αγώνα για τη φάση των 16 του Challenge Cup. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα (3-0 σετ στον αγώνα που έγινε στη Σλοβενία) και ο σημερινός αγώνας αναμενόταν να είναι γιορτή. Όμως μετά το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία και τον θάνατο 7 οπαδών του Δικεφάλου, κανείς δεν μπορεί να χαμογελάσει.

Λίγο πριν την επίσημη παρουσίαση των ομάδων, 7 αθλητές του ΠΑΟΚ τοποθέτησαν ισάριθμα στεφάνια που έγραφαν «Καλό ταξίδι αετόπουλα», με τον κόσμο να χειροκροτεί και να φωνάζει αθάνατοι. Επίσης πριν από την έναρξη του αγώνα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Δείτε εικόνες και βίντεο: