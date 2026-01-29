Σπίτι: 6 επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με απολυμαντικά μαντηλάκια

  • Τα απολυμαντικά μαντηλάκια, παρόλο που είναι πρακτικά, δεν είναι ασφαλή για κάθε επιφάνεια του σπιτιού, με τη λανθασμένη χρήση τους να μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
  • Ειδικοί καθαρισμού επισημαίνουν ότι πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε δερμάτινα ή καστόρινα αντικείμενα, επιφάνειες από βινύλιο και παιδικά παιχνίδια, καθώς μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός ή φθορά.
  • Επιπλέον, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα χέρια, στα μπολ φαγητού κατοικίδιων λόγω κινδύνου για την υγεία, ούτε σε ηλεκτρονικές συσκευές καθώς μπορούν να καταστρέψουν τις ευαίσθητες οθόνες.
Σπίτι: 6 επιφάνειες που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με απολυμαντικά μαντηλάκια
Τα απολυμαντικά μαντηλάκια κάνουν τον καθημερινό καθαρισμό να φαίνεται παιχνιδάκι. Ωστόσο, ακόμα και τα πιο πρακτικά προϊόντα έχουν τους περιορισμούς τους. Σύμφωνα με επαγγελματίες του χώρου, αυτά τα μαντηλάκια δεν είναι ασφαλή για κάθε επιφάνεια ή αντικείμενο του σπιτιού και η λανθασμένη χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

6 επιφάνειες στο σπίτι που δεν πρέπει να καθαρίζετε ποτέ με απολυμαντικά μαντηλάκια

Επειδή πολλοί θεωρούν ότι τα απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών είναι κατάλληλα για τα πάντα, είναι εύκολο να παραβλέψουμε πού μπορεί να προκαλέσουν φθορά. Ειδικοί αναλύουν έξι περιπτώσεις που πρέπει να αποφεύγετε την χρήση τους για να προστατεύσετε την περιουσία σας και την υγεία σας.

  • Δερμάτινα ή καστόρινα παπούτσια και έπιπλα
  • Επιφάνειες από βινύλιο
  • Παιδικά παιχνίδια
  • Στα χέρια σας
  • Μπολ φαγητού κατοικίδιων
  • Ηλεκτρονικές Συσκευές

Δερμάτινα ή καστόρινα παπούτσια και έπιπλα

Αν ο δερμάτινος καναπές σας ή τα αγαπημένα σας μοκασίνια λερωθούν, προτιμήστε μια εξειδικευμένη περιποίηση για δέρμα αντί για ένα κοινό απολυμαντικό μαντηλάκι. Παρόλο που η ταχύτητα ενός μαντηλιού για έναν λεκέ από κρασί ή λάσπη είναι δελεαστική, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι καταστροφικό.

«Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν τα μαντηλάκια περιέχουν χλωρίνη», επισημαίνει ο Alessandro Gazzo, ειδικός καθαρισμού στην Emily’s Maids του Ντάλας, σχετικά με τα αντικείμενα από δέρμα.

Επιφάνειες από βινύλιο

Εκτός από το δέρμα, θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση τους και σε επιφάνειες από βινύλιο, όπως καθίσματα αυτοκινήτου ή δάπεδα. Η Sara Aparacio, ειδικός της Homeaglow, εξηγεί ότι η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε:

  • Αποχρωματισμό
  • Ξεθώριασμα
  • Εύθραυστη υφή (σκάσιμο του υλικού)

Επιπλέον, αν τα μαντηλάκια περιέχουν χλωρίνη, μπορούν να διαβρώσουν το βινύλιο, προκαλώντας τη σταδιακή αποσύνθεσή του.

Παιδικά παιχνίδια

Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο να καθαρίσετε γρήγορα ένα παιχνίδι με ένα μαντηλάκι για να συνεχίσει το παιδί το παιχνίδι του. Ωστόσο, τα μικρά παιδιά συχνά βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους. Είναι κρίσιμο να διασφαλίσετε ότι δεν θα απορροφήσουν χημικά από τα καθαριστικά προϊόντα.

Εναλλακτικές λύσεις:

  • Χρησιμοποιήστε ένα μη τοξικό καθαριστικό.
  • Ένα απλό μείγμα σαπουνιού και νερού λειτουργεί εξίσου καλά.

Στα χέρια σας

Τα απολυμαντικά μαντηλάκια επιφανειών δεν προορίζονται για το σώμα, ούτε καν για τους ενήλικες. Πολλοί τα χρησιμοποιούν για να καθαρίσουν τα χέρια τους, αλλά γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει το αντισηπτικό χεριών.

Τα χημικά συστατικά αυτών των προϊόντων είναι συχνά πολύ ισχυρά. Ορισμένες μάρκες μάλιστα προτείνουν τη χρήση γαντιών κατά τη χρήση τους, γεγονός που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα σας.

Μπολ φαγητού κατοικίδιων

Πέρα από τον εαυτό σας και τα παιδιά σας, πρέπει να προστατεύσετε και τους τετράποδους φίλους σας. Μην καθαρίζετε τα μπολ φαγητού ή νερού των κατοικίδιων με απολυμαντικά μαντηλάκια.

Σύμφωνα με την Aparacio, τα κατοικίδια μπορεί να εμφανίσουν σοβαρές αντιδράσεις στα χημικά, που οδηγούν σε:

  • Σοβαρά στομαχικά προβλήματα
  • Επώδυνη δερματίτιδα εξ επαφής

Ηλεκτρονικές συσκευές

Αν η τηλεόραση, το τηλέφωνο ή κάποιο άλλο gadget φαίνεται βρώμικο, αναζητήστε ένα ειδικό καθαριστικό οθονών. «Οι ηλεκτρονικές οθόνες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες», αναφέρει ο Gazzo.

Αν δεν έχετε ειδικό καθαριστικό, ένα ελαφρώς νωπό πανί με μικροΐνες είναι η ασφαλέστερη λύση. Τα μαντηλάκια μπορούν να καταστρέψουν την ελαιοφοβική επίστρωση (anti-fingerprint coating) που προστατεύει την οθόνη του κινητού σας από τις δαχτυλιές.

