Το κοινό αντικείμενο στο σπίτι που είναι «μαγνήτης» μικροβίων και μάλλον δεν έχετε καθαρίσει ποτέ

Η εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης μάς υπενθυμίζει διαρκώς ότι τα μικρόβια βρίσκονται παντού. Σε κάθε επιφάνεια που αγγίζουμε καθημερινά, χιλιάδες (αν όχι εκατομμύρια) βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε κάθε τετραγωνική ίντσα. Ευτυχώς, τα περισσότερα από αυτά είναι σχετικά αβλαβή, όμως ορισμένα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες.

Ο «κρυφός» μαγνήτης μικροβίων που μεταφέρετε καθημερινά μέσα στο σπίτι σας

Παρόλο που είναι σχεδόν αδύνατο να απολυμαίνετε κάθε επιφάνεια που αγγίζετε, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους αγαπημένους σας διατηρώντας καθαρές τις επιφάνειες υψηλής χρήσης, όπως οι πάγκοι της κουζίνας, τα πόμολα και τα ντουλάπια. Ωστόσο, υπάρχει ένα κοινό αντικείμενο που αποτελεί εστία βακτηρίων και πιθανότατα δεν καθαρίζετε ποτέ. Πρόκειται για τα κλειδιά του σπιτιού και του αυτοκινήτου σας.

Σύμφωνα με έρευνα της MoneySuperMarket, το ένα τρίτο των οδηγών παραδέχτηκε ότι δεν έχει καθαρίσει ποτέ τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, μην νιώθετε τύψεις, αλλά υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι για να αρχίσετε να τα απολυμαίνετε κάθε μία ή δύο εβδομάδες.

Γιατί τα κλειδιά είναι τόσο «βρώμικα»;

Ακόμα και αν δεν έχετε υιοθετήσει ακόμα τη λύση της έξυπνης κλειδαριάς χωρίς κλειδί, τα κλειδιά παραμένουν ένα από τα απαραίτητα αντικείμενα που παίρνετε μαζί σας φεύγοντας από το σπίτι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα κλειδιά σας:

  • Έρχονται σε επαφή με δεκάδες επιφάνειες (τραπέζια, πάγκους, τσέπες).
  • Τα αγγίζετε με χέρια που έχουν ακουμπήσει πόμολα, χρήματα ή δημόσιους χώρους.
  • Μεταφέρουν σκόνη, χώμα και πλήθος μικροβίων από διαφορετικά περιβάλλοντα.

Το πρόβλημα συνεχίζεται και μέσα στο σπίτι. Μόλις επιστρέψετε και τα αφήσετε στην ειδική κρεμάστρα ή στο μπολ για τα κλειδιά, μπορούν να μολύνουν και τα υπόλοιπα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους.

Πώς να καθαρίσετε σωστά και σχολαστικά τα κλειδιά σας

Τα κλειδιά μας είναι από τα πιο βρώμικα αντικείμενα που αγγίζουμε καθημερινά, γι’ αυτό ο τακτικός καθαρισμός τους είναι απαραίτητος. Μπορείτε να τα καθαρίσετε είτε ένα-ένα είτε όλα μαζί σε ένα «ομαδικό μπάνιο».

Η διαδικασία του καθαρισμού

Αν επιλέξετε τον ομαδικό καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει μπρελόκ από απορροφητικά ή ευαίσθητα υλικά που μπορεί να καταστραφούν στο νερό.

  1. Προετοιμασία: Γεμίστε ένα μπολ με ζεστό νερό και προσθέστε μερικές σταγόνες υγρό πιάτων.
  2. Μούλιασμα: Βουτήξτε τα κλειδιά στο σαπουνόνερο και ανακινήστε τα ή αφήστε τα για λίγο ώστε να μαλακώσει η βρωμιά.
  3. Τρίψιμο: Χρησιμοποιήστε μια παλιά οδοντόβουρτσα για να τρίψετε τα δύσκολα σημεία, όπως τις εγκοπές (δόντια) των κλειδιών ή τις τρύπες που μπαίνουν στον κρίκο.
  4. Ξέβγαλμα: Ξεπλύνετε καλά τα κλειδιά κάτω από τρεχούμενο νερό ή σε ένα μπολ με καθαρό νερό.
  5. Στέγνωμα: Σκουπίστε τα πολύ καλά με μια πετσέτα. Είναι σημαντικό να στεγνώσουν εντελώς για να αποφύγετε τον σχηματισμό σκουριάς.

Συμβουλή: Αν θέλετε να απολυμάνετε τα κλειδιά σας, σκουπίστε τα με ένα πανί εμποτισμένο με οινόπνευμα και αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα.

Πώς να αφαιρέσετε τη σκουριά από τα κλειδιά

Αν τα κλειδιά σας έχουν ήδη αρχίσει να σκουριάζουν, μπορείτε να τα επαναφέρετε χρησιμοποιώντας λευκό ξύδι. Το οξικό οξύ είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην απομάκρυνση της διάβρωσης.

  1. Διάλυμα ξυδιού: Αναμίξτε ίσα μέρη ζεστού νερού και λευκού ξυδιού.
  2. Μούλιασμα: Αφήστε τα κλειδιά να μουλιάσουν στο διάλυμα για περίπου μισή ώρα.
  3. Καθαρισμός: Τρίψτε τα με σύρμα κουζίνας, μαγειρική σόδα ή μια παλιά οδοντόβουρτσα για να απομακρύνετε τη σκουριά που έχει μαλακώσει.
  4. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε σχολαστικά.

