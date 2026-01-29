Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία – Η ανάρτηση Τσατραφύλλια για την πρόσκαιρη ηρεμία και το «ζόρικο» Σαββατοκύριακο

Προς τα ανατολικά κινείται η κακοκαιρία KRISTIN, η οποία δείχνει πλέον σημάδια εξασθένησης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια. Όπως αναφέρει μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, τις επόμενες ώρες και έως το πρωί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Θράκη και στην ανατολική νησιωτική χώρα, πριν τα φαινόμενα αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι θυελλώδεις δυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στα ανατολικά και νότια πελάγη, κρατώντας τις καιρικές συνθήκες δυσμενείς μέχρι τις πρωινές ώρες. Παρά τη σταδιακή ύφεση των φαινομένων, ο καιρός παραμένει απρόβλεπτος για αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Παρασκευή, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια, θα φέρει μια πρόσκαιρη ανάπαυλα. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, προσφέροντας μια σύντομη βελτίωση του καιρού σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας.

Ωστόσο, η ηρεμία δεν θα κρατήσει για πολύ. Όπως προειδοποιεί ο ίδιος, από το Σάββατο το βράδυ αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, αρχικά από τα δυτικά. Η επόμενη κακοκαιρία, που χαρακτηρίζεται «ζόρικη», προβλέπεται να φέρει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τις λεπτομέρειες να γίνονται γνωστές με νεότερη ενημέρωση.