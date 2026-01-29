Πάτρα: Μεθυσμένος προκάλεσε ζημιές και αναστάτωση στην Παιδιατρική Κλινική του Ρίου

Στη σύλληψη ενός 22χρονου για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και διατάραξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας, προχώρησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (29/1) οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο δράστης κι ενώ βρισκόταν έξω από την Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ σε κατάσταση μέθης, προκάλεσε φθορές σε τοίχο, φώναζε, διαταράσσοντας την λειτουργία της κλινικής και των νοσηλευόμενων παιδιών. Μάλιστα, είχε θέσει σε λειτουργία συσκευή ήχου παίζοντας μουσική στη διαπασών.

Ο 22χρονος Ρομά κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πατρών.

