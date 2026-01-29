Τετραήμερη απαγόρευση συγκεντρώσεων στο κέντρο της Αθήνας λόγω της επετείου των Ιμίων

Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, δεν θα επιτρέπεται καμία υπαίθρια δημόσια συνάθροιση στο κέντρο της Αθήνας από τις 06:00 το πρωί της 30ης Ιανουαρίου έως τις 06:00 το πρωί της 2ας Φεβρουαρίου 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τα γεγονότα των Ιμίων.

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από: Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Πλουτάρχου, Πατριάρχου Ιωακείμ, Πλατεία Φιλικής Εταιρείας, Σκουφά, Λυκαβηττού, Αμερικής, Σταδίου, Πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και ξανά Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μέτρο επιβάλλεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων υπαιθρίων συναθροίσεων και στηρίζεται σε ειδική και τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου, που βασίζεται στις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η διεξαγωγή συναθροίσεων την περίοδο αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, εξαιτίας της πιθανότητας διάπραξης αξιόποινων πράξεων κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας. Η εκτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη προηγούμενα περιστατικά, τη μαζικότητα των συγκεντρώσεων και τη σημασία της συγκεκριμένης περιοχής για τη λειτουργία των κρατικών θεσμών.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται πως υπάρχει κίνδυνος σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στο κέντρο της Αθήνας. Η παρουσία μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, η πιθανότητα ταυτόχρονων αντίπαλων συγκεντρώσεων και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας, των δημόσιων υπηρεσιών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες για την απόφαση.

Όπως σημειώνεται, η Αστυνομία θεωρεί το μέτρο απολύτως αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής λειτουργίας της πόλης, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει ηπιότερο μέσο που θα μπορούσε να διασφαλίσει τους ίδιους σκοπούς χωρίς να θίγει υπέρμετρα το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.