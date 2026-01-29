Τραγωδία στη Ρουμανία: Έφτασαν στο γήπεδο της Τούμπας οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  • Μέσα σε απόλυτη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Η αυτοκινητοπομπή έφτασε στην Τούμπα λίγο πριν από τις 19:30, με τα οχήματα να φέρουν ελληνικές σημαίες και να κινούνται αργά μέσα σε ένα βαρύ και φορτισμένο κλίμα. Χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν σιωπηλοί, με δάκρυα στα μάτια, για να αποχαιρετήσουν τα δικά τους παιδιά.
  • Όταν τα φέρετρα έφτασαν στο γήπεδο, ο πόνος έγινε κοινός. Οι φίλαθλοι, με τα μάτια βουρκωμένα, άναψαν πυρσούς και φώναζαν ρυθμικά: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».
Μέσα σε απόλυτη σιωπή και βαθιά συγκίνηση, η Θεσσαλονίκη υποδέχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) τις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Η αυτοκινητοπομπή έφτασε στην Τούμπα λίγο πριν από τις 19:30, με τα οχήματα να φέρουν ελληνικές σημαίες και να κινούνται αργά μέσα σε ένα βαρύ και φορτισμένο κλίμα. Χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν σιωπηλοί, με δάκρυα στα μάτια, για να αποχαιρετήσουν τα δικά τους παιδιά.

Οι σοροί των επτά νέων επαναπατρίστηκαν με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας από την πόλη Τιμισοάρα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου βρίσκονταν συγγενείς, φίλοι και μέλη του συλλόγου. Από εκεί ξεκίνησε η πομπή των οχημάτων που συνόδευαν τους νεκρούς, περνώντας μέσα από τις λεωφόρους Γεωργικής Σχολής, Εθνικής Αντιστάσεως, Βασιλίσσης Όλγας, Βούλγαρη, Καραμανλή και Κλεάνθους, μέχρι να φτάσει στην καρδιά της Τούμπας.

Καθ’ όλη τη διαδρομή, οι κόρνες και τα συνθήματα έσπαγαν τη σιωπή της πόλης. Η πομπή εκτεινόταν για περίπου δύο χιλιόμετρα, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία. Στα πεζοδρόμια, πολίτες κρατούσαν κέρια και σημαίες του ΠΑΟΚ.

Όταν τα φέρετρα έφτασαν στο γήπεδο, ο πόνος έγινε κοινός. Οι φίλαθλοι, με τα μάτια βουρκωμένα, άναψαν πυρσούς και φώναζαν ρυθμικά: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Ο ουρανός της Τούμπας φωτίστηκε από τα καπνογόνα, ενώ η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα. Η ατμόσφαιρα γέμισε από σεβασμό, σιωπή και περηφάνια, καθώς όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ στάθηκε ενωμένη για το τελευταίο αντίο.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι