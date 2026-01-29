Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις

Το Ισραήλ χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία των υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συμπεριλάβουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης – του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Πρόκειται για μια σημαντική και ιστορική απόφαση», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας πως «επί χρόνια, και τις τελευταίες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, το Ισραήλ εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)