Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Ο ΥΠΕΞ χαιρετίζει την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει τους Φρουρούς της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις

Το Ισραήλ χαιρέτισε την «ιστορική» συμφωνία των υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών-μελών της ΕΕ να συμπεριλάβουν το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης – του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν – στον κατάλογο με τις «τρομοκρατικές οργανώσεις».

«Πρόκειται για μια σημαντική και ιστορική απόφαση», αναφέρει ο ισραηλινός ΥΠΕΞ Γκίντεον Σάαρ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υπογραμμίζοντας πως «επί χρόνια, και τις τελευταίες εβδομάδες με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, το Ισραήλ εργάστηκε για την επίτευξη αυτού του στόχου».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

ΠΟΕΔΗΝ: Απαραίτητη η λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών στο Νοσοκομείο Ρόδου

«Καμπανάκι» ΑΑΔΕ σε 18.000 επιχειρήσεις που κινδυνεύουν από 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια 

Νέο σύστημα διασύνδεσης ταμειακών με την ΑΑΔΕ: Τι διευκρίνισε ο Τσάπαλος

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
19:27 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: «Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία για μία εβδομάδα λόγω ψύχους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμί...
18:32 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Κρεμλίνο: Το εδαφικό δεν είναι το μόνο που θα καθυστερούσε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Ο σύμβουλος επί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής στο Κρεμλίνο, ο Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε σήμερα, Πέ...
18:04 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Ευρωπαϊκή Ένωση: Χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επα...
17:36 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Σχεδιάζει πλήγματα στο Ιράν, που θα «εμπνεύσουν» νέες διαδηλώσεις – Οι επιπτώσεις μιας επέμβασης και το πρότυπο της Βενεζουέλας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει επιλογές κατά του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν στο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι