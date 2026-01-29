Περιστατικό σοκ σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ – ΒΙΝΤΕΟ

Περιστατικό σοκ σε αγώνα μπάσκετ στο Ντουμπάι: Παίκτης κλωτσούσε τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο παρκέ – ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ασίας, «Dubai International Cup», που διεξάγεται στο Ντουμπάι με τη συμμετοχή ομάδων από ολόκληρη την ήπειρο. Ο αγώνας ανάμεσα στην Αλ Αχλί και τους Ζαμποάγκα Βαλιέντες στιγματίστηκε από μια βίαιη επίθεση που προκάλεσε σοκ σε όσους παρακολούθησαν το ματς.

Η ένταση ξεκίνησε ύστερα από αψιμαχία μεταξύ του Ισμαήλ Ρομέρο και του Νικ Ντεμούσις. Ο Ντεμούσις έπεσε στο παρκέ, όμως ο Ρομέρο, αντί να απομακρυνθεί, κινήθηκε εναντίον του και άρχισε να τον κλωτσάει με δύναμη, μέχρι να επέμβουν οι συμπαίκτες του και να τον απομακρύνουν από το σημείο. Το περιστατικό σημειώθηκε 5:34 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, την ώρα που ο αγώνας βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Ο διαιτητής απέβαλε αμέσως τον Ρομέρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο παίκτης κινδυνεύει με απαγόρευση εισόδου στο Ντουμπάι. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις ενέργειές του και δεν αποκλείεται να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης με αναστολή ή υψηλό χρηματικό πρόστιμο.

