Λιόν – ΠΑΟΚ 4-2: Στη σκιά της τραγωδίας πάλεψε σαν αγρίμι με δέκα παίκτες αλλά λύγισε στο φινάλε – Παράπονα από τη διαιτησία – Με Ερυθρό Αστέρα ή Θέλτα στη συνέχεια

Στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία, ο ΠΑΟΚ αν και αγωνίστηκε για το μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κωνσταντέλια στο 41′, κρατούσε μέχρι το 88ο λεπτό τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά στο τέλος λύγισε χάνοντας 4-2 από τη Λιόν. Ο “Δικέφαλος του Βορρά” πέρασε στα play off της διοργάνωσης εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα ή την Θέλτα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγήθηκε, αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για 50 λεπτά, ισοφάρισε με αριθμητικό μειονέκτημα, όμως λαβώθηκε στο τέλος και ηττήθηκε με 4-2 από την πρωτοπόρο της League Phase, Λιόν στη Γαλλία για την 8η αγωνιστική του Europa League.

Καθώς ο ΠΑΟΚ θρηνεί την απώλεια επτά «αετόπουλων» στην εξέδρα της γαλλικής ομάδας σηκώθηκε, λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ένα πανό που έγραφε στα αγγλικά. «Ο πόνος δεν έχει χρώματα. Αναπαυθείτε εν ειρήνη». Την ίδια στιγμή υπήρχε ακόμη ένα που έγραφε στα ελληνικά: « Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Στο 20′ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με προβολή του Γιακουμάκη, ο οποίος δεν πανηγύρισε, αλλά σήκωσε ψηλά τα χέρια του. Ο Ζίβκοβιτς ύψωσε μια φανέλα με το νούμερο 12, που είναι αφιερωμένο στον κόσμο του Δικεφάλου. Οι Γάλλοι όμως κατάφεραν τελικά να φέρουν το ματς στα ίσα με τον Ιμπέρ στο 34′. Ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια έχασε τον Κωνσταντέλια, ο οποίος αποβλήθηκε στο 40′ για μαρκάρισμα πάνω στον Ντε Καρβάλιο, αφού είχε αντικρίσει την πρώτη κίτρινη για διαμαρτυρία μετά το γκολ της Λιόν.

Η Λιόν έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα έφτασε και στην ολική ανατροπή όταν ο Μέρα πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και με ένα πλασέ με το αριστερό νίκησε τον Τσιφτσή κάνοντας το 2-1. Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε τα ψυχικά αποθέματα και κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 66ο λεπτό όταν ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά και ο Μεϊτέ με καρφωτή κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-2.

Οι Γάλλοι μετά την ισοφάριση του “Δικεφάλου του Βορρά” βγήκαν μπροστά για να βρουν το τέρμα που θα τους έδινε εκ νέου το προβάδισμα και στο 83′ έχασαν τεράστια ευκαιρία με τον Καραμπέτς να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι από τα 11 μέτρα. Ο Καραμπέτς ωστόσο στο 88′ διόρθωσε το λάθος του και με πλασέ μέσα από την περιοχή έγραψε το 3-2. Η Λιόν βρήκε και τέταρτο τέρμα στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού με τον Αλεχάντρο Γκόμες που έγραψε το τελικό 4-2.

Εκνευρισμένος με τη διαιτησία ο Λουτσέσκου

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Ισπανού Ντε Μπούργος. Εκτός από τη φορτισμένη κατάσταση για τα επτά παιδιά που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα, ο τεχνικός του ΠΑΟΚ είδε τον Ισπανό να παίρνει ακατανότητες αποφάσεις. Πλήρωσε τα νεύρα του μάλιστα με αποβολή και δεν θα είναι στον πάγκο στο πρώτο ματς των playoffs.

Μετά το παιχνίδι ο Λουτσέσκου δήλωσε: «Ήταν μία εχθρική διαιτησία, υπάρχει φάουλ στον Κωνσταντέλια στο πρώτο γκολ, στο δεύτερο γκολ της Λιόν πρέπει να έγιναν πάνω από 10 φάουλ που δεν δόθηκαν και έχω αμφιβολίες και για το τρίτο γκολ, τα πράγματα δεν θα άλλαζαν βέβαια και με την ισοπαλία.

Γιακουμάκης: “Το μυαλό δυστυχώς ήταν αλλού, θέλαμε να πάρουμε το διπλό και να το αφιερώσουμε στους αδικοχαμένους οπαδούς μας”

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Γιακουμάκης στάθηκε στην προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Δικεφάλου, ενώ είναι συγκλονισμένοι και χωρίς καθαρό μυαλό από την τραγωδία στη Ρουμανία.

“Τις τελευταίες ημέρες καλούμασταν να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας μετά το τραγικό συμβάν. Καλούμασταν να κάνουμε μια υπέρβαση εδώ σήμερα, να πάρουμε ένα σπουδαίο διπλό για να το αφιερώσουμε στους αδικοχαμένους οπαδούς μας, που μας στεναχωρεί ότι έρχονταν να δουν αυτό το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο παιχνίδι όσο γίνεται συγκεντρωμένοι, με πίστη, με θέληση και νομίζω ήταν προφανές ότι η θέληση ήταν εκεί, αλλά το μυαλό δυστυχώς ήταν αλλού. Γιατί το μυαλό ήταν αλλού γενικά τις τελευταίες ημέρες.

Ήταν πολύ δύσκολες οι τελευταίες ημέρες. Καλούμασταν να παίξουμε και για εκείνους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε, τα δώσαμε όλα, μετά την αποβολή δώσαμε το 110%, αλλά πληρώσαμε ατομικά λάθη που ίσως ήταν δικαιολογημένα γιατί την ψυχή μπορείς να τη βάλεις, αλλά αν δεν είναι καλά το μυαλό δεν γίνεται να κάνεις το τέλειο παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο η αποβολή ή τα γκολ που δεχθήκαμε, δεν είχαμε ψυχραιμία, δεν είχαμε καθαρό μυαλό και δεν μπορέσαμε να συνδυάσουμε την ψυχή που βγάλαμε στο γήπεδο με τη συγκέντρωση που χρειαζόταν ώστε να κάνουμε το τέλειο παιχνίδι που έπρεπε να κάνουμε για να πάρουμε το διπλό”, δήλωσε.

Σε σχέση με την κίτρινη που δέχθηκε ο παίκτης του ΠΑΟΚ δήλωσε : “Πολλά ατομικά λάθη, άλλο ένα ατομικό λάθος ήταν αυτό από εμένα. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα. Παρόλα αυτά μας αφήνει μια πικρή γεύση, θα θέλαμε να τελειώσει αυτή η βραδιά με ένα σπουδαίο διπλό και να αφιερωθεί εκεί που πρέπει”.

“Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι η προσπάθεια, ειδικά μετά την αποβολή και το γκολ που δεχθήκαμε. Δείξαμε ότι μπορούμε να επανέλθουμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, πρώτη στο Europa League. Μπορούμε να πάρουμε θετικά. Φεύγουμε με άδεια χέρια και αυτό για πολλούς λόγους μας στεναχωρεί”, συμπλήρωσε σε σχέση με το τι κρατάνε από το παιχνίδι.