Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Ψυχωμένη εμφάνιση και πικρή γεύση από την ισοπαλία – Με Βικτόρια Πλζεν ή Νότιγχαμ στα Play Offs

Παρά τα ουκ ολίγα αγωνιστικά προβλήματά του και τις απουσίες του, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά ανταγωνιστικός κόντρα στη Ρόμα στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, ωστόσο έμεινε στο 1-1, ολοκληρώνοντας την πορεία του στη φάση του ενιαίου ομίλου στην 20ή θέση. Οι «πράσινοι» που άνοιξαν το σκορ με το τρομερό γκολ του Βισέντε Ταμπόρδα στο 58’, θα αντιμετωπίσουν στον ενδιάμεσο γύρο των play off μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν (19 και 26 Φεβρουαρίου τα παιχνίδια), με την κλήρωση να πραγματοποιείται την Παρασκευή (30/1) στις 14:00.

Η εκκίνηση της Ρόμα ήταν πολύ καλή και δημιούργησε σοβαρά ζητήματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού απ’ τα πρώτα λεπτά. Μόλις στο 2’ από γρήγορη αντεπίθεση και πάσα του Πελεγκρίνι, ο Τσιμίκας σούπαρε με τη μία, με τον Λαφόν να κάνει εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ.

Ο Ιβοριανός γκολκίπερ, ωστόσο, έκανε μεγάλο λάθος στο 7’ το οποίο λίγο έλειψε να κοστίσει στον Παναθηναϊκό. Σε λάθος πάσα του, η μπάλα κατέληξε στον Σούλε, όμως την τελευταία στιγμή έπεσε στα πόδια του ο Μπακασέτας και γλίτωσε τους «πράσινους» από σχεδόν βέβαιη παραβίαση.

Στο 13’ η Ρόμα έμεινε με 10 παίκτες. Μετά από βαθιά μπαλιά του Λαφόν, ο Πάντοβιτς έβαλε πλάτη τον Μαντσίνι και πήγε να ξεφύγει σε τετ-α-τετ με τον στόπερ της ιταλικής ομάδας να τον ανατρέπει. Ο διαιτητής έδειξε αρχικά κίτρινη κάρτα, όμως έπειτα από υπόδειξη του VAR Χαβιέ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα, πήγε σε on field review και στο 15’ απέβαλλε τον Μαντσίνι.

Στο 32’ οι «πράσινοι» πλησίασαν στο γκολ όταν από κάθετη πάσα του Μπακασέτα στον Πάντοβιτς, ο Σέρβος μπήκε στην περιοχή, αλλά τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Ζιολκόφσκι κι έδιωξε.

Για να έρθει η μεγαλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου στο 37ο λεπτό, όταν από φάση διαρκείας έξω απ’ την περιοχή της Ρόμα, η μπάλα κατέληξε στον Κάτρη που έκανε ένα καταπληκτικό σουτ, το οποίο ωστόσο, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι!

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρόμα είχε ένα καλό σουτ του Τσελίκ στο 56’ που πέρασε λίγο άουτ, για να ακολουθήσει στο 58’ το 1-0 για τον Παναθηναϊκό απ’ τον Βισέντε Ταμπόρδα. Σε λάθος της άμυνας της Ρόμα και κεφαλιά του Τζιλάρντι προς τα πίσω, ο Αργεντινός πήρε την μπάλα, έκανε ωραία ντρίμπλα στον αμυντικό της ιταλικής ομάδας και με υπέροχο πλασέ άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους».

Στο 63’ ο Τουμπά είχε ένα σουτ που πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, με τον Αλγερινό στόπερ να γίνεται αλλαγή στο 72’ (λόγω ενοχλήσεων) και να δίνει τη θέση του στον 19χρονο Ιάσονα Σκαρλατίδη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Στο 80’ η Ρόμα έφερε το ματς στα ίσα στο 80’, όταν από σέντρα στην περιοχή, ο Κάτρης έπιασε κεφαλιά προς τα πίσω κι ο Ζιολκόφσκι που είχε μείνει ψηλά στην περιοχή του Παναθηναϊκού με εξαιρετική κεφαλιά-ψαράκι διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 10’ Σιώπης – 76’ Πιτσίλι

Αποβολές: 15’ Μαντσίνι (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τουμπά (72’ Σκαρλατίδης), Κάτρης, Σιώπης (59’ Ρενάτο Σάντσες), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος, Ταμπόρδα (90’ Τερζής), Ζαρουρί, Πάντοβιτς.

ΡΟΜΑ (Τζανπιέρο Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τζιλάρντι, Τσελίκ (64’ Ρεντς), Πιτσίλι, Κριστάντε (64’ Φράνσα), Ελ Αϊναουί, Τσιμίκας (87’ Ανχελίνο), Σούλε (46’ Εντινγκά), Πελεγκρίνι (67’ Ντελά Ρόκα).