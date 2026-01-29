Ένταση μεταξύ Συρεγγέλα και Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk σας» – «Δεν μπορείτε να προεδρεύετε»

Νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αφορμή στάθηκε η υπέρβαση του χρόνου εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι συχνές διακοπές στον μάρτυρα, Αλέξανδρο Κοντό.
Η ένταση «φούντωσε» όταν η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, ζήτησε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διακόπτει τον κ. Κοντό.
Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:
- Συρεγγέλα: Αφήστε τον να ολοκληρώσει
- Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να προεδρεύετε μου έχετε κάνει αγωγή
- Συρεγγέλα: Αν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε
- Κωνσταντοπούλου: Εσείς να μην προεδρεύετε
- Συρεγγέλα: Έχετε δύο λεπτά
- Κωνσταντοπούλου: Σας κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σήμα για λήξη (κάνει σχετική χειρονομία). Τι είστε εσείς; Τι τραμπούκοι είστε εσείς;
Κόντρα υπήρξε και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
- Συρεγγέλα: Ολοκληρώστε κ. Κυρία Κωνσταντοπούλου
- Κωνσταντοπούλου: Γιατί;
- Συρεγγέλα: Έχετε περάσει κατά πολύ τον χρόνο
- Κωνσταντοπούλου: Ούτε 23 λεπτά δεν έχω ρωτήσει.
- Συρεγγέλα: 15 λεπτά δικαιούστε
- Συρεγγέλα: Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk βιντεάκι σας. Λύεται η συνεδρίαση.
- Κωνσταντοπούλου: Γελοιοποιήστε