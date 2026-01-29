Ένταση μεταξύ Συρεγγέλα και Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk σας» – «Δεν μπορείτε να προεδρεύετε»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μαρία Συρεγγέλα, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστριες τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Συρεγγέλα σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά θέματα κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφορμή στάθηκε η υπέρβαση του χρόνου εκ μέρους της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, οι συχνές διακοπές στον μάρτυρα, Αλέξανδρο Κοντό.

Η ένταση «φούντωσε» όταν η προεδρεύουσα, Μαρία Συρεγγέλα, ζήτησε από την Ζωή Κωνσταντοπούλου να μην διακόπτει τον κ. Κοντό.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

  • Συρεγγέλα: Αφήστε τον να ολοκληρώσει
  • Κωνσταντοπούλου: Δεν μπορείτε να προεδρεύετε μου έχετε κάνει αγωγή
  • Συρεγγέλα: Αν δεν θέλετε να με βλέπετε, να μην έρχεστε
  • Κωνσταντοπούλου: Εσείς να μην προεδρεύετε
  • Συρεγγέλα: Έχετε δύο λεπτά
  • Κωνσταντοπούλου: Σας κάνει ο Μακάριος Λαζαρίδης σήμα για λήξη (κάνει σχετική χειρονομία). Τι είστε εσείς; Τι τραμπούκοι είστε εσείς;

Κόντρα υπήρξε και για την υπέρβαση του χρόνου από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

  • Συρεγγέλα: Ολοκληρώστε κ. Κυρία Κωνσταντοπούλου
  • Κωνσταντοπούλου: Γιατί;
  • Συρεγγέλα: Έχετε περάσει κατά πολύ τον χρόνο
  • Κωνσταντοπούλου: Ούτε 23 λεπτά δεν έχω ρωτήσει.
  • Συρεγγέλα: 15 λεπτά δικαιούστε
  • Συρεγγέλα: Δεν θα περιμένουμε να γυρίσετε το ΤikΤοk βιντεάκι σας. Λύεται η συνεδρίαση.
  • Κωνσταντοπούλου: Γελοιοποιήστε

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το hack με το απόλυτο σκοτάδι στο ντους που βοηθάει στον ύπνο, σύμφωνα με ειδικούς

ΕΣΥ: Σύγχρονη Παιδιατρική Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο»

Μυτιληναίος: Προειδοποιεί για τις επιπτώσεις από την άνοδο του ευρώ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απαλλαγής από τον ΦΠΑ – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Anthropic: Θα αναπτύξει AI βοηθό για την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου

Τεστ προσωπικότητας: Ποια είναι η κρυμμένη σας δύναμη – Αισιοδοξία, σοφία ή σύνδεση; Διαλέξετε ένα φύλλο και ανακαλύψτε τη
περισσότερα
21:53 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα, η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα» – Τι είπε για τις NAVTEX 

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο πολιτικός...
20:09 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Λευτέρης Αυγενάκης: Δεν αποδέχεται τη θέση προέδρου στη Γεωργική Σχολή Μεσαράς

Ο Λευτέρης Αυγενάκης γνωστοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) ότι δεν αποδέχεται τη θέση το...
18:48 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ- Κοντός: Αν υπήρχε βαριά παραβατική συμπεριφορά πήγαινε στον εισαγγελέα

Στα ιδιωτικά, μη πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων και στους πλημμελείς ελέγχους απέδωσε ...
18:42 , Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok για το πρόγραμμα πρόληψης για τη νεφρική δυσλειτουργία: Στόχος ο έγκαιρος εντοπισμός των χρόνιων νοσημάτων

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ανάρτηση στο tiktok όπου ανέβασε το νέο πρόγραμμα προ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι