Φάμελλος: Άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας – «Όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ»

  Ο Σωκράτης Φάμελλος άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο έξω από το γήπεδο της Τούμπας, τιμώντας τη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ», εκφράζοντας τις σκέψεις του στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων.
  • Ο κ. Φάμελλος εξέφρασε τον συγκλονισμό του για τον χαμό των φιλάθλων, επισημαίνοντας ότι «ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία».
Ένα λευκό τριαντάφυλλο άφησε ο Σωκράτης Φάμελλος έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μαζί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέτισαν φόρο τιμής οι βουλευτές Κατερίνα Νοτοπούλου και Χρήστος Γιαννούλης, ο διευθυντής της ΚΟ Γιώργος Μπάκης, οι συντονιστές και μέλη των Νομαρχιακών Επιτροπών Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και μέλη της νεολαίας του κόμματος.

Σε ανάρτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι «όλη η Ελλάδα πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ » και υπογράμμισε πως «οι σκέψεις μας στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων».

Η ανάρτηση Φάμελλου

Σε ανάρτησή του στα social media, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από τον χαμό των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για να χαρούν την ομάδα τους.

Ένα ταξίδι για τη χαρά του αθλητισμού μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία.

Οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων, στους ανθρώπους που βιώνουν τον πιο σκληρό πόνο.

Πόνος και απώλεια που δεν χωρούν σε λόγια. Καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Οφείλουμε να τους στηρίξουμε και να τους συμπαρασταθούμε.

Όλη η Ελλάδα πενθεί. Πενθεί μαζί με τον ΠΑΟΚ».

