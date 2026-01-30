Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ρόλφες: «Ευκαιρία για εκδίκηση η κλήρωση με τον Ολυμπιακό»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ως ευκαιρία για εκδίκηση για την ήττα (2-0) που γνώρισε από τον Ολυμπιακό στο «Γ’ Καραϊσκάκης» στην 7η αγωνιστική της League phase του Champions League, υποδέχθηκαν στις τάξεις της Μπάγερ Λεβερκούζεν, την κλήρωση με τον Ολυμπιακό στα playoffs της νοκ άουτ φάση στην κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο.

«Ο Ολυμπιακός είναι προφανώς μια ελκυστική κλήρωση επειδή χάσαμε εκεί πρόσφατα. Αυτό μας ενόχλησε, οπότε είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να πάρουμε εκδίκηση. Η ομάδα έχει κίνητρο να τα πάει καλύτερα. Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε και είμαστε έτοιμοι να προσεγγίσουμε σωστά το παιχνίδι», είπε ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού Σάιμον Ρόλφες.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί εκτός έδρας στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, με τον επαναληπτικό στο BayArena στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου. Οι ακριβείς ώρες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα απόψε (30/1).

Η πώληση εισιτηρίων για τον αγώνα στην Ελλάδα-όπως αναφέρει η Λεβερκούζεν στην επίσημη ιστοσελίδα της- αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου και θα είναι αποκλειστικά για τα μέλη του συλλόγου και τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας. Τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα θα είναι διαθέσιμα από τις 5 Φεβρουαρίου.

