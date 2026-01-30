ΗΠΑ: Ο Κεν Γουόρς υποψήφιος για την θέση του προέδρου της Fed

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τον Κεν Γουόρς υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μέσα από το Truth Social.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς στην θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», έγραψε ο Τραμπ.

«Γνωρίζω από καιρό τον Κέβιν και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους ΜΕΓΑΛΟΥΣ προέδρους της Fed, ίσως ο μεγαλύτερος. Πάνω απ’ όλα, έχει όλα τα προσόντα του πρωταγωνιστή και δεν θα μας απογοητεύσει ποτέ. Συγχαρητήρια Κέβιν».