ΗΠΑ: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να ανακοινώσει τον διάδοχο του Πάουελ στη Fed – Ο Κέβιν Γουόρς το φαβορί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), κίνηση που αναμένεται να δώσει σαφέστερα σημάδια στις αγορές για την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής της χώρας μετά τον Μάιο, όταν λήγει η θητεία του Πάουελ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Πάουελ την Παρασκευή, με όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Γουόρς θα αποδεχθεί την πρόταση, ενώ πηγή που γνωρίζει το θέμα ανέφερε στο Reuters ότι ο Γουόρς συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα ανακοινώσει σύντομα κάποιον που «είναι γνωστός σε όλο τον χρηματοοικονομικό κόσμο».

Οι New York Times επίσης επιβεβαίωσαν, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές, πως ο Γουόρς είναι ο «επίλεκτος» του Τραμπ.

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι πρόκειται για κάποιον που θα μπορούσε να είχε βρεθεί στη θέση αυτή πριν από μερικά χρόνια», πρόσθεσε ο Τραμπ, αναφερόμενος εμφανώς στον Γουόρς, τον οποίο είχε σχεδόν επιλέξει ως πρόεδρο της Fed κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, πριν τελικά καταλήξει στον Πάουελ, ο οποίος σύντομα έγινε συχνός στόχος της κριτικής του λόγω της άρνησής του να μειώσει τα επιτόκια όπως ζητούσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Γουόρς διορίστηκε για πρώτη φορά στη Fed από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους και υπηρέτησε ως διοικητής από το 2006 έως το 2011. Έχει υποστηρίξει την ανάγκη χαμηλότερων επιτοκίων, ενώ έχει επίσης ζητήσει «αλλαγή καθεστώτος» στη Fed.

Ο Γουόρς, που έχει βαθιές σχέσεις με τη Wall Street, εργάζεται σήμερα με τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Στάνλεϊ Ντράκενμιλερ, ο οποίος είναι κοντά στον Σκοτ Μπέσεντ, πρώην υπουργό Οικονομικών του Τραμπ, που ηγήθηκε της αναζήτησης για τον επόμενο πρόεδρο της Fed.

Οι άλλοι κορυφαίοι υποψήφιοι για τη θέση ήταν ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, και ο επικεφαλής διαχειριστής ομολόγων της BlackRock, Ρικ Ρίντερ. Ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, ήταν αρχικά επικρατέστερος, αλλά πλέον θεωρείται απίθανη επιλογή, καθώς ο Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά να παραμείνει στη θέση του.

Η «μάχη» για τα επιτόκια

Ο Τραμπ θέλει η Fed να μειώσει τα επιτόκια δραστικά και έχει ασκήσει πίεση και κριτική στον Πάουελ, για καθυστέρηση στην υλοποίηση της επιθυμίας του.

Ο Γουόρς έχει ζητήσει αλλαγή καθεστώτος στη Fed, επιδιώκοντας, μεταξύ άλλων, «ένα μικρότερο ισολογισμό της Fed», στόχος που φαίνεται να συγκρούεται με την προτίμηση του Τραμπ για χαλαρή νομισματική πολιτική.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα επιλέξει πρόεδρο της Fed που υποστηρίζει τη μείωση των επιτοκίων, τα οποία σήμερα κυμαίνονται στο 3,5% – 3,75%. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει, αντίθετα, τα επιτόκια να μειωθούν στο 1%, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν το χαμηλότερο επιτόκιο στον κόσμο.

Την Πέμπτη, επιτέθηκε στη Fed για την απόφασή της την προηγούμενη μέρα να κρατήσει τα επιτόκια σταθερά, λέγοντας ότι ο Πάουελ «δεν έχει απολύτως κανέναν λόγο» να διατηρεί τα επιτόκια στο τρέχον επίπεδο.