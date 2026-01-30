Διδυμότειχο: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 4 επιβατών αυτοκινήτου που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα

Σύνοψη από το

  • Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από αυτοκίνητο στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) στο Διδυμότειχο.
  • Το όχημα ακινητοποιήθηκε λίγο πριν από την γέφυρα Ευγενικού – Βρυσικών, η οποία ήταν κλειστή με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.
  • Πρόκειται για δύο ζευγάρια, των οποίων η μηχανή του οχήματος έσβησε στην προσπάθεια να περάσουν την κλειστή γέφυρα, καλώντας σε βοήθεια.
Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων από αυτοκίνητο στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1) στο Διδυμότειχο.

Άνδρας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο, λίγο πριν από την γέφυρα Ευγενικού – Βρυσικών, και απεγκλώβισαν τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για δύο ζευγάρια που επέβαιναν σε αυτοκίνητο, αλλά στην προσπάθεια του οδηγού να περάσει τη γέφυρα από την πλευρά του χωριού Ευγενικό, έσβησε η μηχανή του οχήματος με αποτέλεσμα να καλέσουν σε βοήθεια.

Σημειώνεται ότι ο χώρος ήταν κλειστός με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

15:04 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

