Κατερίνα Καραβάτου: Μας λέει… «Σαββατοκύριακο παρέα» – Πρεμιέρα αύριο στις 8:50

  • Το «Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου στον ΑΝΤ1, και θα προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50.
  • Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, ενώ θα «βουτάει» και στα πιο καυτά νέα της showbiz.
  • Στο πάνελ της εκπομπής θα βρίσκονται οι Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, με έντονη διάδραση και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές.
Τα Σαββατοκύριακα μπαίνουμε σε mood… παρέας. Είναι οι ημέρες που βλέπουμε φίλους, μιλάμε για όσα έγιναν, όσα έρχονται, όσα μας αφορούν, και μοιραζόμαστε στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά. Γιατί οι δύο τελευταίες ημέρες της εβδομάδας, είναι ο δικός μας χρόνος για ανάσα, επικοινωνία, μοίρασμα και, κυρίως, για συντροφιά. Από αύριο Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 08:50, η αυθεντικά επικοινωνιακή Κατερίνα Καραβάτου και το «Σαββατοκύριακο παρέα» έρχονται με όλα τα highlights της εβδομάδας, αλλά και όλα αυτά που θα γίνουν το απόλυτο talk of the week.

Η εκπομπή θα αγγίζει τα σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας με αισιοδοξία και κοινωνική ευαισθησία, θα «βουτάει» στα πιο καυτά νέα της showbiz, θα συναντά αγαπημένα πρόσωπα και μέσα από ειδικές στήλες και ενότητες, θα μας ταξιδεύει με φαντασία, σύγχρονη ματιά και χιουμοριστική διάθεση.

Με έντονη διάδραση, ανοιχτή επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή από τους τηλεθεατές, τόσο μέσα από live παρεμβάσεις όσο και μέσω ψηφιακών μέσων, το «Σαββατοκύριακο παρέα» ανοίγει διάλογο, δημιουργώντας μια ουσιαστική σύνδεση με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Μαζί με την Κατερίνα, στο πάνελ της εκπομπής, θα βρίσκονται οι: Πέτρος Κωστόπουλος, Αφροδίτη Γραμμέλη, Νίκος Μισίρης, Μαρία Αντωνά και Λευτέρης Κουμαντάκης, μια ομάδα με άποψη και λόγο.

Στην κουζίνα, ο σεφ Χρήστος Μοίρας, θα δημιουργεί πιάτα που ευφραίνουν τον ουρανίσκο και την καρδιά.

«Σαββατοκύριακο παρέα» με την Κατερίνα Καραβάτου, γιατί υπάρχουν στιγμές που δεν θες απλώς να δεις τηλεόραση, αλλά να μπεις σε μια ζεστή κουβέντα και να νιώσεις παρέα!
Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 08:50 στον ΑΝΤ1

