Champions League: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα πλέι οφ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον playoff γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τον πρώτο αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη 7η αγωνιστική της φάσης ομίλων του Champions League, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 εντός έδρας.

Τα «ζευγάρια» των playoff