Champions League: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Λεβερκούζεν στα πλέι οφ

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον playoff γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16».
  • Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τον πρώτο αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.
  • Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη φάση ομίλων, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 εντός έδρας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον playoff γύρο του Champions League, όπως προέκυψε από τη σημερινή κλήρωση, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τον πρώτο αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία στις 24 ή 25 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του έναν γνώριμο αντίπαλο, καθώς οι δύο ομάδες είχαν ήδη αναμετρηθεί στη 7η αγωνιστική της φάσης ομίλων του Champions League, με τους Πειραιώτες να επικρατούν 2-0 εντός έδρας.

Τα «ζευγάρια» των playoff

  • Μπενφίκα – Ρεάλ
  • Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
  • Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν
  • Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
  • Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
  • Μπριζ – Ατλέτικο
  • Ντόρτμουντ – Αταλάντα
  • Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Γιατί παραμένει υψηλή κι ας κάνετε θεραπεία ή δίαιτα

Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα προχωρά σε βαθιά μεταρρύθμιση στην Ψυχική Υγεία

Ταξί στην Αττική: Απεργία των Ταξί στις 3 και 4 Φεβρουαρίου

Νέες πληρωμές από τον ΕΛΓΑ-Ποιους αφορά

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
10:27 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Γαλλία με στόχο την επιστροφή στις νίκες – Η ώρα του αγώνα με τη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Eur...
04:58 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Νιγηριανός σέντερ Ομορούγι για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον ΠΑΟΚ αφίχθηκε το βράδυ της Π...
02:38 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν έχω ξαναβρεθεί σε τέτοιο ματς με τόσα προβλήματα» – «Όποιος κληρωθεί μαζί μας θα είναι άτυχος»

Με ανάμικτα συναισθήματα εμφανίστηκε ο Ράφα Μπενίτεθ μετά το φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ κ...
02:02 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τελική βαθμολογία Europa League: 17ος ο ΠΑΟΚ, 20ος ο Παναθηναϊκός – Όλα τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Μετά τις σημερινές μάχες που έδωσαν και την πικρή γεύση απο τα αποτελέσματα, ΠΑΟΚ και Παναθηνα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα