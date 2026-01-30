Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία έτοιμη να μεσολαβήσει για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ερντογάν σε Πεζεσκιάν: Η Τουρκία έτοιμη να μεσολαβήσει για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ
Φωτογραφία: Reuters

Την πρόθεση της Τουρκίας να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άγκυρα είναι διατεθειμένη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Ερντογάν «τόνισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση των εντάσεων και την επίλυση των ζητημάτων», σημειώνοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις «κλιμακούμενες στρατιωτικές εντάσεις στην περιοχή».

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες υψηλού επιπέδου σχετικά με το ζήτημα.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ έφτασε στην Τουρκία την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αραγτσί επρόκειτο να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, αλλά και να συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη.

13:48 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

