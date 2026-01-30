Το σόι σου – Ιωάννα Ασημακοπούλου: Αγαπώ πολύ την Αντωνία κι ας μην έχουμε κοινά στοιχεία

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, η αγαπημένη Ζουζουνέλ, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την επιτυχία της σειράς και το ρόλο της Αντωνίας.

«Πολλές γυναίκες έχουν συνδεθεί με την Αντωνία λόγω της σχέσης της με την πεθερά της Αλεξάνδρα» θα πει η Ιωάννα, «αλλά και λόγω της εγκυμοσύνης και της υιοθεσίας και είναι πολύ σημαντικό που ειπώθηκε μέσα από μια κωμωδία κάτι τέτοιο. Και τώρα συνδέθηκε πολύ ο κόσμος με το πώς θα πούμε στο παιδί ότι το έχουμε υιοθετήσει. Ήταν πολύ συγκινητική η σκηνή και για εμάς όταν τη γυρνούσαμε, ήταν σημαντική στιγμή για εμάς. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα της υιοθεσίας και πώς θα το χειριστεί ένας σεναριογράφος, γιατί μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μια κωμωδία», επισημαίνει.

Χάρηκε πολύ όταν έμαθε ότι θα επιστρέψει η σειρά «γιατί νομίζω ήταν μια συνέχεια, δεν είχε ολοκληρωθεί και κάπως έτσι είχε περάσει και στη συνείδηση του κόσμου».

Όσο για την επιτυχία της σειράς «περίμενα ότι θα έχει τρομερή απήχηση, γιατί έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου και στο δρόμο και στα social media. Έβλεπα τη λαχτάρα και την ανάγκη του κόσμου να γελάσει. Ήθελαν μια κωμωδία που μπορεί να τη δει όλη η οικογένεια. Μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, έχεις ανάγκη να αποσυμπιεστείς και είναι πολύ σημαντική η κωμωδία στην εποχή μας. Είναι δύσκολο είδος γιατί πρέπει να έχεις πολλή ειλικρίνεια».

Όπως λέει, τα μικρά παιδάκια που συμμετέχουν στη σειρά είναι εξαιρετικά «και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπουμε τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει, είναι παράξενο déjà vu».

Μετά «Το σόι σου» είχε την ευκαιρία να κάνει κι άλλες δουλειές, «μου έδωσε πολλά αυτή η σειρά, γιατί ο κόσμος με αγάπησε και γιατί με εκπαίδευσε αυτή η σειρά. Είναι μια σειρά που νομίζω μάς έχει όλους σημαδέψει με τον καλύτερο τρόπο».

Για το ρόλο της θα πει «δεν έχω κανένα κοινό στοιχείο με την Αντωνία. Αγαπάω πολλά σε αυτή, αλλά είμαι πολύ διαφορετική, έχω άλλο τρόπο σκέψης, άλλη ζωή, άλλο background. Για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να τον αγαπήσεις, είτε είναι θετικός είτε αρνητικός, αλλιώς δεν μπορείς να ερμηνεύσεις».

