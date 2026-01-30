Τα «Όσκαρ» των MAGA: Η Μελάνια Τραμπ έλαμψε στην πρεμιέρα της ταινίας της – Η ηχηρή απουσία και τα φλας στο κόκκινο χαλί

H λαμπερή πλευρά της Μελάνια Τραμπ ήρθε στο φως την Πέμπτη βράδυ, όταν η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της ταινίας της στην Ουάσινγκτον.

Η Μελάνια Τραμπ απευθύνθηκε στο κοινό, δηλώνοντας ότι «Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει ντοκιμαντέρ. Δεν είναι», και πρόσθεσε ότι «είναι μια δημιουργική εμπειρία που προσφέρει οπτικές γωνίες, γνώμες και στιγμές που μόνο λίγοι αντιλαμβάνονται».

Η ταινία με τίτλο «Melania: Twenty Days to History» παρακολουθεί την Πρώτη Κυρία από το Μαρ-α-Λάγκο μέχρι τη Νέα Υόρκη κατά την προετοιμασία της δεύτερης ορκωμοσίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν η Μελάνια ρωτήθηκε για την έμπνευσή της για την ταινία, δήλωσε: «Λοιπόν, ήταν η ζωή μου».

«Θα δείτε χιούμορ, θα δείτε λύπη, θα δείτε μόδα, οπότε είμαι πολύ περήφανη για την ταινία», πρόσθεσε.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είδε για πρώτη φορά την ταινία, διάρκειας σχεδόν δύο ωρών, σε μια ιδιωτική προβολή στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο. Την Πέμπτη δήλωσε ότι την βρήκε «πραγματικά υπέροχη».

«Αναβιώνει μια λάμψη που δεν βλέπεις πια», είπε. «Η χώρα μας έχει ανάγκη από λίγο από αυτό, σωστά;»

Τα «Όσκαρ» των MAGA

Στην πρεμιέρα, η Μελάνια εμφανίστηκε με φόρεμα Dolce & Gabbana και μαύρες στιλέτο γόβες, συνοδευόμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ και πλήθος αστέρων της πολιτικής και της showbiz, όπως ο διάσημος Dr. Phil, η Νίκι Μινάζ και ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Nicki Minaj stuns as she steps out for the movie premiere #Melania pic.twitter.com/xX7aMBnxmV — Popd (@Naijagist02) January 30, 2026



Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους στο κόκκινο χαλί: «Αυτό μοιάζει με τις παλιές καλές μέρες όταν τα Όσκαρ είχαν τηλεθέαση».

🔥🚨 TRUMP TRUTH: Last night, ahead of the premiere @FLOTUS‘s ‘Melania’, Trump BOMBS the woke Academy Awards “This is like the good old days when the Academy Awards used to get ratings.”pic.twitter.com/eDlzh7RTOP — The Patriot Oasis™ (@ThePatriotOasis) January 30, 2026



Ωστόσο, υπήρξε μια αξιοσημείωτη απουσία: η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η οποία επρόκειτο να παραστεί, δεν εμφανίστηκε λόγω έντονων πιέσεων να παραιτηθεί μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακό πράκτορα στη Μινεάπολη.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης η πρώην δικηγόρος του Τραμπ, Αλίνα Χάμπα, η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς, ο πρόεδρος της Βουλής, Μάικ Τζόνσον και η σύζυγός του, Κέλι.

Speaker of the House Mike Johnson and his wife Kelly Johnson walk the red carpet at the Trump Kennedy Center before the premiere of “Melania.” pic.twitter.com/l6p4Gfiym5 — The Trump Kennedy Center (@kencen) January 29, 2026



Ο Χέγκσεθ εμφανίστηκε με τη σύζυγό του, Τζένιφερ, που φόρεσε λαμπερή μπλε ολόσωμη φόρμα, ενώ η Νταϊάνα Ζέλντιν, σύζυγος του Διοικητή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, εντυπωσίασε με ένα τολμηρό λευκό σύνολο.

Ο Μεχμέτ Τσενγκίζ Οζ, γνωστός και ως «Dr. Oz», εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Λίζα, και τα παιδιά τους, Όλιβερ και Δάφνη.

Ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο διευθυντής του Trump-Kennedy Center, Ρικ Γκρένελ, φορούσαν μπλε κοστούμια με λευκά πουκάμισα.

«Melania: Twenty Days to History»

Η ταινία για τη Μελάνια, σε σκηνοθεσία Μπρετ Ράτνερ, προσφέρει μια ματιά πίσω από τις σκηνές σε μία από τις πιο ιδιωτικές Πρώτες Κυρίες της σύγχρονης ιστορίας. Σύμφωνα με τον Ράτνερ, το μέτρο της επιτυχίας της ταινίας δεν θα είναι η απόδοσή της στο box-office.

«Είναι ένα ντοκιμαντέρ και τα ντοκιμαντέρ ιστορικά δεν έχουν μεγάλη επιτυχία στο box-office», δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφτανε στην πρεμιέρα. «Δεν μπορείς να περιμένεις ένα ντοκιμαντέρ να παίζεται στους κινηματογράφους».

Υπενθυμίζεται πως οι πωλήσεις των εισιτηρίων για την πρεμιέρα της ταινίας στη Βρετανία δεν ήταν οι αναμενόμενες.

Σύμφωνα με τον Τιμ Ρίτσαρντς, διευθύνοντα σύμβουλο της Vue, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών αιθουσών της χώρας, μόλις ένα εισιτήριο πωλήθηκε για την πρώτη προβολή της Παρασκευής στις 15:10 στο κεντρικό υποκατάστημα του Ισλινγκτον, στο Λονδίνο. Για την προβολή των 18:00 είχαν κρατηθεί μόλις δύο θέσεις.

«Ελπίζω οι άνθρωποι να με γνωρίσουν λίγο περισσότερο βλέποντας την ταινία», δήλωσε η Μελάνια στο The Five.

«Είμαι πολύ ιδιωτικός άνθρωπος και πολύ επιλεκτικός. Αυτό που κάνω, τι δεν κάνω, πότε μιλάω, πότε δεν μιλάω. Και αυτή είναι η επιλογή μου», πρόσθεσε, τονίζοντας: «Κανείς δεν έχει εξουσία πάνω μου και δεν έχω εξουσία πάνω σε κανέναν άλλο».

Η ιδέα για την ταινία γεννήθηκε αμέσως μετά τη νίκη του Τραμπ στις εκλογές, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Νοεμβρίου. Η Μελάνια συμμετείχε ενεργά σε κάθε στάδιο της παραγωγής και επέμεινε στην κινηματογραφική τελειότητα, θέλοντας η ταινία να μην είναι απλώς ένα ντοκιμαντέρ.

Η Amazon MGM Studios κέρδισε τον διαγωνισμό μεταξύ των στούντιο του Χόλιγουντ για την παραγωγή της ταινίας, σε μια κίνηση που πολλοί ερμήνευσαν ως προσπάθεια του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος να κερδίσει την εύνοια του Αμερικανού Προέδρου.

Η ταινία αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο για την Πρώτη Κυρία, μετά την έκδοση της αυτοβιογραφίας της, «Melania», η οποία κατέχει την κορυφή της λίστας των bestsellers των New York Times από τον Οκτώβριο του 2024.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Guardian, Associated Press