ΣτΕ: Δεν αρκούν η παλαιότητα της αστυνομικής ταυτότητας ή η διαφοροποίηση της φωτογραφίας για την απόρριψη αιτήματος διαβατηρίου

Η παλαιότητα της αστυνομικής ταυτότητας ή η διαφοροποίηση της φωτογραφίας δεν αρκούν από μόνες τους για την απόρριψη αιτήματος διαβατηρίου από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Της Άννας Κανδύλη

Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο όταν πολίτης που είχε ανανεώσει το διαβατήριό του το 2015 χρησιμοποιώντας αστυνομική ταυτότητα η οποία είχε εκδοθεί το 1972, υπέβαλε νέο αίτημα ανανέωσης τον περασμένο χρόνο και η Διεύθυνση Διαβατηρίων το απέρριψε. Ο λόγος της απόρριψης ήταν ότι είχαν παρέλθει περισσότερα από 15 έτη από την έκδοση της ταυτότητας και, λόγω της παλαιότητας της φωτογραφίας, δεν ήταν δυνατή η ταυτοπροσωπία.

Ο πολίτης προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια αλλά το αίτημά του απορρίφθηκε κι έτσι έφτασε στο ΣτΕ ζητώντας αναστολή της απόφασης, επικαλούμενος σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (μετάβαση στο εξωτερικό για να δει την κόρη και το νεογέννητο εγγόνι του, καθώς και συνοδεία της συζύγου του σε επαγγελματικά ταξίδια λόγω προβλημάτων υγείας).

Το σκεπτικό

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση υπενθυμίζοντας πάγια νομολογία από το 2021 σύμφωνα με την οποία: « Σε περίπτωση κατά την οποία έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος του δελτίου ταυτότητας (15 έτη) και μέχρι να αντικατασταθεί αυτό θεωρείται ισχυρό. Πριν από τη χορήγηση του διαβατηρίου οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν μόνο αν υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ δε αυτών και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος την έκδοση διαβατηρίου, το οποίο οφείλουν να δεχτούν εφόσον δεν συντρέχει βάσιμη αμφιβολία περί τη γνησιότητα του, όχι δε και να διενεργούν έλεγχο ταυτοπροσωπίας του αιτούντος».

Η αίτηση αναστολής έγινε δεκτή καθώς ελήφθη υπόψη ότι: «1) η ΕΛ.ΑΣ. δεν επικαλείται την συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που να επιβάλλουν τη μη ανανέωση του διαβατηρίου στον αιτούντα στον οποίο άλλωστε έχει χορηγηθεί διαβατήριο το έτος 2015 και μάλιστα με την υποβολή αντιγράφου της ίδιας αστυνομικής ταυτότητας ως δικαιολογητικού και 2) η άρνηση της ΕΛ.ΑΣ. να ανανεώσει το διαβατήριο πιθανολογείται ότι θα τον προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στην οικογενειακή του ζωή, συνιστάμενη στην αδυναμία συνδρομής της συζύγου του στις επαγγελματικές μετακινήσεις της στο εξωτερικό».