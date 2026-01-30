Αυλωνίτης: «Ούτε μία στο εκατομμύριο να επιστρέψω στον ΣΥΡΙΖΑ» – Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Αν και ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης δήλωσε ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κανέναν και δεν σχεδιάζει κάτι άμεσα, ωστόσο ήταν απόλυτα κατηγορηματικός ως προς μία ενδεχόμενη επιστροφή του στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τόνισε πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, υπογραμμίζοντας, “ούτε μία στο εκατομμύριο”.

Αναλυτικότερα, ο μέχρι πρότινος βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Δεν σκέφτομαι καν τώρα, ούτε έχω επαφή με κανέναν. Εκείνο που θέλω, χρόνια τώρα επιδιώκω, είναι τη συνένωση των προοδευτικών δυνάμεων με οποιοδήποτε τρόπο και ειδικά τώρα τη συνένωση με οργανωμένο, με οργανωμένο τρόπο και μάλιστα με ομοσπονδιακό τρόπο, όπως εγώ αρέσκομαι να το λέω» τόνισε.

Ως προς το αν θα σκεφτόταν να επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά, «παρακαλώ να το σημειώσετε, ούτε μία στο εκατομμύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, οι ενέργειες που έγιναν στο μπουζουξίδικο με τον πραξικοπηματικό τρόπο, που εξεδίωξαν τον Στέφανο τον Κασσελάκη, με οδηγούν στο να μην σκέφτομαι καν μια τέτοια πιθανότητα».

«Η συζήτηση στην οποία θα μπορούσα να συμμετάσχω είναι σε αυτό το πλαίσιο που ανέφερα, δηλαδή συνένωση των πολιτικών δυνάμεων» σημείωσε ξανά, εντούτοις ερωτηθείς εάν αυτό αποκλείει τη συμμετοχή του στο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, απάντησε «όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι η κύρια επιδίωξή μου είναι αυτή. Μακάρι να μπορούσε να υπάρξει. Από κει και πέρα θα δω πώς ακριβώς αυτό το πολιτικό σύστημα που το λέω χυλός, διαμορφωθεί έτσι ώστε να κοιτάξω και εγώ τι θα γίνει. Υπάρχει πιθανότητα να πάω σπίτι μου».

«Θεωρούσα ότι η παρουσία μου εκεί θα δημιουργούσε όλες εκείνες τις καταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έξοδο πολλών ανθρώπων μελών από το κόμμα. Δεν ήθελα να είναι ο αίτιος δημιουργίας οποιουδήποτε προβλήματος, γιατί πόνεσα, όπως πονέσαμε όλοι να το δημιουργήσουμε. Η έξοδός μου δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει τα προβλήματα που θα μπορούσε να δημιουργήσει η παρουσία μου» απάντησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Ναι μεν Αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη, ερωτηθείς γιατί αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας μια εβδομάδα πριν γίνει το Συνέδριο του κόμματος.

«Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, το έχω ζήσει το Κίνημα και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να σε λιντσάρουν, όπως το βλέπω τώρα κάτω από την ανάρτησή μου, τι ακριβώς λόγια υπάρχουν» συνέχισε ο κ. Αυλωνίτης.

Για το κόμμα της Καρυστιανού: Είναι ακροδεξιά η στροφή της

Σχετικά με το υπό ίδρυση κόμμα της κυρία Καρυστιανού, ερωτηθείς αν θα το σκεφτόταν ή θεωρεί και εκείνος ότι έχει κάνει δεξιά στροφή, είπε χαρακτηριστικά, «δεν είναι δεξιά, είναι ακροδεξιά η στροφή της. Δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι αντί να κινηθεί στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός κόμματος ενωτικού για την κοινωνία που το έχει ανάγκη, βλέπω ότι γύρω της υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορώ να πω ότι μπορεί να χαρακτηρίσουν το κίνημα ως ακροδεξιό».

Αναλύοντας τους λόγους της αποχώρησής του από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη, ανέφερε τα εξής:

«Όταν στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και στο καταστατικό του κόμματος που ψηφίστηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, αλλάζουν και τα δύο μέσα σε ένα χρόνο και ειδικά στο συνέδριο, όταν δηλαδή χαντακώνεις στην κυριολεξία τη δομή του κόμματος και ιδεολογικά μεταφέρεσαι από τον αριστερό χώρο, κεντροαριστερό χώρο, μεταφέρεσαι στο κέντρο που δεν αναφέρεται πια ούτε καν η λέξη σοσιαλισμός που είναι γέννημα και θρέμμα της Αριστεράς, αυτόματα αυτό σε προβληματίζει. (…)

Είναι και η αλλαγή στάσης σε πολλά ζητήματα, όπως παραδείγματος χάριν στην εξίσωση του καθεστώτος του Ιράν με την κυβέρνηση του Μαδούρο και μάλιστα τις μέρες που έγινε το σημαντικό αυτό γεγονός, το συνταρακτικό γεγονός, ένα κράτος να μπαίνει σε ένα άλλο κράτος και να παίρνει τον ηγέτη του, ανεξάρτητα αν έχει διαπράξει ή δεν έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα.

Και ταυτόχρονα η άποψη του κυρίου Κασσελάκη, που ήταν αποκλειστικά δική του, ότι τέτοιου είδους καθεστώτα θα πρέπει να τα ρίξουμε ακόμα και με βία, βομβαρδίζοντας και τα διυλιστήρια του και εν πάση περιπτώσει άλλους τομείς της οικονομίας.

Αυτά για μένα είναι ξένα. Εγώ θεωρώ ότι η διεθνής νομιμότητα είναι πάνω από όλα. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, ουσιαστικά ανοίγει ο ασκός του Αιόλου και ο κόσμος όλος θα γίνει μία ζούγκλα.

Ταυτόχρονα, ουσιαστικά διαλύει το καθεστώς του καταστατικού όπως δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο, καταργεί το Εθνικό Συμβούλιο, καταργεί τις περιφερειακές οργανώσεις, δημιουργεί το μόνο συλλογικό όργανο, το Εκτελεστικό Γραφείο, το οποίο και αυτό ουσιαστικά, τα μέλη του επιλέγονται από τον ίδιο. Θα επιλέγονται από τον ίδιον οι αντιπρόεδροι του κινήματος, ο διευθυντής του γραφείου του. Ήθελα να ήξερα τι αφήνει από τη συμμετοχική δημοκρατία που ήταν η σημαία μας. Έτσι γίνεται ένα προσωποκεντρικό κόμμα, του τα έχω πει του Στέφανου, τον οποίον θεωρώ ότι ήταν φίλος μου και μακάρι να νοιώθει φίλος όπως νιώθω εγώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω εγώ που γεννήθηκα στην αριστερά μέσα σε ένα τέτοιο κόμμα. Η στροφή δε προς τη δεξιά, ανεξάρτητα αν αλλάξει η ηγεσία και φύγει ο Μητσοτάκης, μου φαίνεται αδιανόητο, όταν βλέπω ολόκληρο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εκπροσωπούμενο μέσα στη Βουλή είναι όλο συμπαγές και όλες αυτές τις ενέργειες, που καταγράφω μέσα στη δήλωση παραίτησης, έχει συναινέσει σε αυτό ψηφίζοντας και χειροκροτώντας μάλιστα».