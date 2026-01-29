Ο βουλευτής Κέρκυρας, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, παραιτήθηκε από το Κίνημα Δημοκρατίας.

Ο κ. Αυλωνίτης με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του στα social media αναφέρεται στους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.

«Είναι καιρός τώρα που οι ιδεολογικές διαφωνίες μου με κινήσεις και εκφρασμένες θέσεις του Κινήματος Δημοκρατίας γιγαντώνονται. Οι αρχικές μικρές διαφοροποιήσεις μετατράπηκαν, προϊόντος του χρόνου, σε δομικές διαφορές και οι δευτερεύουσες μικρές «κακοφωνίες» σωρεύτηκαν και δημιούργησαν συνθήκες πολιτικής ασφυξίας. Μου είναι απολύτως αδύνατον να συναινέσω με την ανοχή μου στην αλλαγή πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα, χωρίς σαφή πολιτικό προσανατολισμό και ιδεολογική συγκρότηση» σημειώνει.

«Παραιτούμαι λοιπόν σήμερα από το Κίνημα Δημοκρατίας εξαιτίας της πραξικοπηματικής απόπειρας παραβίασης αρχών και κανόνων και την αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος, στην προκείμενη περίπτωση από έναν και μόνον άνθρωπο, τον πρόεδρο, σε βάρος του καταστατικού, ερήμην των Οργάνων και των μελών του κόμματος» σημειώνει.

«Παραιτούμαι γιατί εκείνο το κυρίαρχο σύνθημα που μας ένωσε όλους για συμμετοχική δημοκρατία και αποφάσεις από τη βάση έγινε κουρελόχαρτο. «Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η Ιστορία που γράφουν οι πολλοί, όταν σπάνε τον τοίχο που τους έχτισαν οι λίγοι» είχαμε συνυπογράψει στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος Δημοκρατίας. Μόνο που τώρα αυτός ο τοίχος για τους πολλούς χτίζεται με συνέπεια εντός των τειχών του Κινήματος, με «δολοφονίες χαρακτήρων» όσων δεν συμμορφώνονται με τας υποδείξεις. Παραιτούμαι γιατί δεν με βρίσκει σύμφωνο η συμμετοχή του Κινήματος στο Renew, το ευρωπαϊκό κόμμα που εσχάτως αντιτέθηκε στην παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ευτυχώς υπερψηφίστηκε χάρη σε άλλες αληθινά προοδευτικές δυνάμεις. Με άλλα λόγια, στο εσωτερικό το Κίνημα μιλάει με τα χείλη του Προέδρου του κατά της Mercosur και στο εξωτερικό ανήκει στους υπερασπιστές της!» συνεχίζει.