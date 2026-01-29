Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Αναλαμβάνει πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου της ΝΔ

Σύνοψη από το

  • Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ορίστηκε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
  • Ο κ. Ρουσόπουλος είναι βουλευτής Β1 βορείου τομέα Αθηνών και τ. πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, ενώ ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με το πρώτο προσυνέδριο στα Ιωάννινα στις 4 Φεβρουαρίου 2026.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Β1 βορείου τομέα Αθηνών και τ. πρόεδρος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026 στην Αθήνα. Ο προσυνεδριακός διάλογος ξεκινά με τη διοργάνωση του πρώτου προσυνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026.

