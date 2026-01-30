Σοκ στην Ισπανία: Γυναίκα ευνούχισε και μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τον σύντροφό της

Φρικτό έγκλημα στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου μία γυναίκα έκοψε τα γεννητικά όργανα του συντρόφου της και τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, με την αστυνομία να επιβεβαιώνει τη σύλληψή της για τη δολοφονία 65χρονου άνδρα.

Η 55χρονη φέρεται να κατάγεται από την Νότια Αμερική και να συζούσε με τον σύντροφό της τα τελευταία 4 χρόνια.

Όπως γίνεται γνωστό, η αστυνομία κλήθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού, καθώς ενημερώθηκε για επεισόδιο. Εκεί εντόπισε το άψυχο κορμί του 65χρονου, το οποίο «είχε υποστεί ξεκάθαρα έναν βίαιο θάνατο», σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Sun.

Η 55χρονη βρισκόταν στο σπίτι, ομολόγησε τη δολοφονία και συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ωστόσο, ο ερευνητής δημοσιογράφος Αλφόνσο Εγκέα έγραψε στο Χ ότι «μια γυναίκα παραδόθηκε στις αρχές στο Μπιλμπάο, αφού μαχαίρωσε θανάσιμα τον σύζυγό της και του ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανα. Μετά το έγκλημα, πήγε για ψώνια με τα χέρια της ματωμένα».

Γείτονες είπαν ότι ο 65χρονος ήταν ιδιοκτήτης μπαρ και διέμενε στην περιοχή όλη τη ζωή του.