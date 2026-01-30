Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Γαύδος

Σύνοψη από το

  • Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Γαύδου, έπειτα από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση εκτεταμένων ζημιών από ισχυρούς ανέμους στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026.
  • Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε κατοικίες, οδικό δίκτυο και λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ ο αποκλεισμός του νησιού λόγω διακοπής της ακτοπλοϊκής σύνδεσης έχει οδηγήσει σε σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
  • Η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι τις 21 Απριλίου 2026, οπότε και θα αρθεί αυτόματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Γαύδος

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε ο Δήμος Γαύδου, έπειτα από απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι ισχυροί άνεμοι στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026.

Η Δημοτική Αρχή Γαύδου, σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, έχει ήδη ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών και τον καθορισμό των έργων που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υποδομών. Οι θυελλώδεις άνεμοι άφησαν πίσω τους προβλήματα σε κατοικίες, οδικό δίκτυο και λιμενικές εγκαταστάσεις, ενώ η απομόνωση του νησιού δυσχεραίνει την προσπάθεια άμεσης παρέμβασης.

Ο αποκλεισμός της Γαύδου οφείλεται στη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την Κρήτη, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ζητήσουν την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για περισσότερες από δύο εβδομάδες, το νησί παραμένει χωρίς πλοίο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

Στην επίσημη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, επισημαίνεται: «Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι), τα οποία εκδηλώθηκαν στις 20 και 21 Ιανουαρίου 2026 στην ανωτέρω περιοχή».

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η κήρυξη ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι τις 21 Απριλίου 2026. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα αρθεί αυτόματα, χωρίς να χρειαστεί νέα απόφαση.

