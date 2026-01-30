Γαύδος: Χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση εδώ και 13 μέρες το νησί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

Αποκλεισμένη έχει μείνει εδώ και 13 ημέρες η Γαύδος, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί, δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια.

Το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Γαύδου την Δευτέρα.

Σε επικοινωνία που είχε το zarpanews.gr με την δήμαρχο Γαύδου Λίλιαν Στεφανάκη, έγινε γνωστό, πως «ο πρόεδρος της ΑΝΕΝΔΥΚ δεσμεύτηκε ότι θα πραγματοποιούνται τέσσερα δρομολόγια την εβδομάδα με το πλοίο Δασκαλογιάννης, μέχρι να ξεκινήσει η άγονη γραμμή».

Στο μεταξύ, η κ. Στεφανάκη εξέφρασε την ανησυχία της για την επάρκεια των προμηθειών κυρίως σε φάρμακα και καύσιμα:

«Όλα τελειώνουν σιγά σιγά, ήρθε μια μέρα ένα φουσκωτό με κάποιες προμήθειες αλλά δεν ξέρουμε πότε θα ξανά έρθει λόγω καιρού. Ο καιρός είναι άσχημος, δεν ξέρουμε πότε θα φτιάξει, ίσως από Τρίτη».