Σχολεία: Ποιες απουσίες μαθητών σβήνονται λόγω γρίπης

  • Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία δεν προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών έως 5 ημέρες λόγω γρίπης ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη προσμέτρηση είναι η προσκόμιση βεβαίωσης από γιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυμα, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
  • Η απόφαση του υπουργείου ελήφθη για να συμβάλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, εν μέσω έξαρσης της γρίπης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

σχολεία

Θερίζει η γρίπη το τελευταίο διάστημα, με 12 νεκρούς και 649 νέες εισαγωγές μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Την ίδια ώρα το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ειδική εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία δεν προσμετρώνται οι απουσίες των μαθητών για διάστημα μέχρι πέντε ημερών.

Συγκεκριμένα, οι απουσίες μαθητών και μαθητριών έως 5 ημέρες λόγω γρίπης ή άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων δεν θα προσμετρώνται, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης από γιατρό ή νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως προβλέπει η εγκύκλιος που απεστάλη σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, κατόπιν προσκόμισης, από τις / τους ενδιαφερόμενες / –ους, μίας πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να συμβάλλει στον περιορισμό της μετάδοσης των αναπνευστικών λοιμώξεων και της προστασίας της δημόσιας υγείας, απέστειλε οδηγία στα σχολεία όλης της χώρας, στη βάση εισήγησης του υπουργείου Υγείας, η οποία λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία του ΕΟΔΥ  που προκύπτουν από:

  • τις επιδημιολογικές καμπύλες και τα εργαστηριακά ευρήματα των τελευταίων ετών μετά την πανδημία, σύμφωνα με τα οποία η επιδημική δραστηριότητα των ιογενών λοιμώξεων αναπνευστικού αρχίζει αρχές Δεκεμβρίου και συνεχίζεται μέχρι τέλος Απριλίου,
  • τα επιδημιολογικά δεδομένα για την τρέχουσα περίοδο 2025-2026 του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τα οποία η δραστηριότητα των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων φαίνεται ότι άρχισε την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου 2025 και αναμένεται να κρατήσει έως το τέλος Απριλίου του 2026.

Συστήνεται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας να τηρούν σταθερά τα μέτρα υγιεινής, όπως πλύσιμο χεριών και παραμονή στο σπίτι σε ενδεχόμενη ασθένεια, να ακολουθούν τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

 

10:12 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

