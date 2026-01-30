Euroleague: Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Γαλλία με στόχο την επιστροφή στις νίκες – Η ώρα του αγώνα με τη Βιλερμπάν

Σύνοψη από το

  • Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες και να επανέλθει σε τροχιά play off.
  • Ο προπονητής των «πρασίνων», Έργκιν Άταμαν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν και Μάριους Γκριγκόνις. Στη Γαλλία ταξίδεψαν οι Ρισόν Χολμς και Ντίνος Μήτογλου.
  • Ο Παναθηναϊκός μετρά 14 νίκες και 10 ήττες και αναζητά επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Η Βιλερμπάν από την πλευρά της έχει 6 νίκες και 18 ήττες, καταλαμβάνοντας την 19η θέση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός
Φωτογραφία: Intime

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απόψε απέναντι στη Βιλερμπάν (21:45) για την 25η αγωνιστική της Euroleague, επιδιώκοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στο Τελ Αβίβ και να επανέλθει σε τροχιά play off.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην «LDLC Arena», με το τζάμπολ να ορίζεται στις 21:45. Ο προπονητής των «πρασίνων», Έργκιν Άταμαν, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν και Μάριους Γκριγκόνις.

Στη Γαλλία ταξίδεψαν οι Ρισόν Χολμς και Ντίνος Μήτογλου, με τον Αμερικανό σέντερ όμως να μην συμμετέχει στην τελευταία προπόνηση πριν την αναχώρηση. Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται και ο Τσέντι Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός μετρά 14 νίκες και 10 ήττες και αναζητά επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ.

Η Βιλερμπάν από την πλευρά της έχει 6 νίκες και 18 ήττες, καταλαμβάνοντας την 19η θέση, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών.

25η αγωνιστική

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

  • Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές 79-62
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν 64-79
  • Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα 87-75
  • Μιλάνο – Παρτίζαν 89-75
  • Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 94-83

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

  • 20:30 Μονακό – Βίρτους Μπολόνια
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας – Dubai BC
  • 21:30 Μπασκόνια – Ζάλγκιρις Κάουνας
  • 21:45 Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός

04:58 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

