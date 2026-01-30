ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας – Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη

Σύνοψη από το

  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος επέκτασης του ιού Νίπα πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, χωρίς να συνιστά περιορισμούς σε ταξίδια ή εμπόριο.
  • Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για αυξημένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρά τις δύο επιβεβαιωμένες μολύνσεις στην Ινδία.
  • Ο ιός Νίπα, που μεταδίδεται κυρίως από φρουτοφάγες νυχτερίδες, έχει ποσοστό θνησιμότητας 40%-75% και δεν έχει βρεθεί ακόμη θεραπεία, αν και εμβόλια βρίσκονται σε στάδιο δοκιμών.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού Νίπα εκτός Ινδίας – Η πηγή της μόλυνσης παραμένει αδιευκρίνιστη
Φωτογραφία: Reuters

Ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα (Nipah) πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσθέτοντας ότι δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή το εμπόριο μετά την καταγραφή δύο μολύνσεων από τη χώρα αυτή της Νότιας Ασίας.

Το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ είναι μεταξύ των ασιατικών χωρών που ενίσχυσαν αυτή την εβδομάδα τους ελέγχους στα αεροδρόμια για να προφυλαχθούν από ενδεχόμενη διάδοση του ιού αφού η Ινδία επιβεβαίωσε δύο μολύνσεις.

«Ο ΠΟΥ θεωρεί πως ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των μολύνσεων απ’ αυτά τα δύο κρούσματα είναι χαμηλός», σύμφωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο εν λόγω οργανισμός σήμερα στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Ινδία έχει την ικανότητα να περιορίσει τέτοια ξεσπάσματα.

«Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ότι αυξάνεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», αναφέρει προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές.

Όμως δεν απέκλεισε περαιτέρω έκθεση στον ιό, ο οποίος κυκλοφορεί στον πληθυσμό των νυχτερίδων σε τμήματα της Ινδίας και του γειτονικού Μπανγκλαντές.

Ο ιός, φορείς του οποίου είναι κυρίως φρουτοφάγες νυχτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και φλεγμονή στον εγκέφαλο.

Έχει ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40% ως 75% και δεν έχει βρεθεί θεραπεία, αν και εμβόλια που αναπτύσσονται βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών.

Μεταδίδεται στους ανθρώπους από μολυσμένες νυχτερίδες ή φρούτα τα οποία αυτές μολύνουν, όμως η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτεί συνήθως παρατεταμένη επαφή με πρόσωπα που έχουν μολυνθεί.

Μικρά ξεσπάσματα δεν είναι ασυνήθιστα και ιολόγοι λένε πως ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Η πηγή της μόλυνσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή, επισημαίνει ο ΠΟΥ. Θεωρεί τον Νίπα προτεραιότητα επειδή δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια ή θεραπείες, έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μεταλλαχθεί και να μεταδίδεται ευκολότερα.

Οι δύο υγειονομικοί που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης νοσηλεύονται, έχουν ανακοινώσει οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

PIF: Διευρύνεται το χάσμα μεταξύ φαρμακευτικής δαπάνης και δημόσιου προϋπολογισμού

Πόνος στην πλάτη: Πότε μπορεί να σχετίζεται με καρκίνο της σπονδυλικής στήλης

Μισθοί: Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν από σήμερα αυξήσεις -Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Τι πληρώνεται σήμερα

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
08:19 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανικό: Τα ανοιχτά μέτωπα Κιέβου – Μόσχας πριν από τις νέες συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Η τακτική «φθοράς» της Ρωσίας

Μια αιφνιδιαστική δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των ρωσικών...
07:41 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ανώτατη διπλωματική πηγή: Κυπριακό, Λιβύη και ελληνοτουρκικά στο επίκεντρο των επαφών στον ΟΗΕ – «Δεν έχουμε κρίσεις, έχουμε εντάσεις»

Την υποβάθμιση της πολυμέρειας στη σημερινή διεθνή συγκυρία, την κεντρική θέση του ΟΗΕ στη δια...
06:11 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Οι ΗΠΑ απειλούν να θέσουν δασμούς και να «αποπιστοποιήσουν» καναδικά αεροσκάφη σε μια τελευταία κίνηση εμπορικού πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα αφαιρέσουν την πιστοποίηση των καναδικών αερ...
05:21 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Η Κολομβία περιορίζει τις εισαγωγές drones λόγω της έξαρσης των επιθέσεων ανταρτών

Η Κολομβία ανακοίνωσε χθες Πέμπτη, νέα μέτρα για τον περιορισμό των εισαγωγών μη επανδρωμένων ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι