Κάθριν Ο’ Χάρα: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την «μαμά» του – «Είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω»

Σύνοψη από το

  • Ο Μακόλεϊ Κάλκιν από το “Μόνος στο Σπίτι” αποχαιρέτησε την κινηματογραφική του μητέρα, Κάθριν Ο’ Χάρα, η οποία πέθανε στα 71 της χρόνια.
  • Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κάλκιν ανέβασε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία, καθώς και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, με εκείνη δίπλα του.
  • Αποκαλώντας τη μητέρα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι υπήρχε ακόμα χρόνος. «Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. …είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα», έγραψε χαρακτηριστικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν από “Μόνος στο Σπίτι” προχώρησε σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε ανάρτηση αποχαιρετώντας την Κάθριν Ο’ Χάρα, την κινηματογραφική του μητέρα, η οποία πέθανε στα 71 της χρόνια.

Κάθριν Ο’ Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η σπουδαία ηθοποιός – Ήταν η μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο Σπίτι»

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κάλκιν ανέβασε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία, καθώς και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, με εκείνη δίπλα του.

Αποκαλώντας τη μητέρα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι υπήρχε ακόμα χρόνος.

«Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα και άλλο. Ήθελα να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:11 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Αρχεία Επστάιν: Σάλος με τις αποκαλύψεις για τους φίλους του καταδικασμένου χρηματιστή – Οι Ρωσίδες, ο Γκέιτς, τα ΣΜΝ, τα ελικόπτερα και ο Μασκ

Σάλος αναμένεται στο διεθνές τζετ-σετ, αλλά και στην υψηλή κοινωνία των ΗΠΑ, καθώς ο καταδικασ...
21:33 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

ΗΠΑ: Στα αρχεία Επστάιν ένας κατάλογος με καταγγελίες που εμπλέκουν τον Τραμπ στις δραστηριότητες του καταδικασμένου χρηματιστή

Αξιωματούχοι του FBI, στις ΗΠΑ, συνέταξαν τον περασμένο Αύγουστο έναν κατάλογο με κατηγορίες γ...
20:35 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Κάθριν Ο’ Χάρα: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η σπουδαία ηθοποιός – Ήταν η μητέρα του Κέβιν στο «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο’Χάρα, η Καναδή ηθοποιός που άφησε το στίγμα της στον κινηματογράφο και την τηλεόρασ...
20:21 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Πιστεύω ότι μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι κοντά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι κοντά για...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα