Κάθριν Ο’ Χάρα: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αποχαιρετά την «μαμά» του – «Είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν από “Μόνος στο Σπίτι” προχώρησε σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου σε ανάρτηση αποχαιρετώντας την Κάθριν Ο’ Χάρα, την κινηματογραφική του μητέρα, η οποία πέθανε στα 71 της χρόνια.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Κάλκιν ανέβασε ένα κοινό τους στιγμιότυπο από την ταινία, καθώς και μία φωτογραφία από τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, με εκείνη δίπλα του.

Αποκαλώντας τη μητέρα, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν πρόλαβε να της εκμυστηρευτεί όσα ήθελε, αφού θεωρούσε ότι υπήρχε ακόμα χρόνος.

«Μαμά, νόμιζα πως είχαμε χρόνο. Ήθελα και άλλο. Ήθελα να κάθομαι σε μια καρέκλα δίπλα σου. Σε άκουσα, αλλά είχα τόσα πολλά ακόμη να σου πω. Σ’ αγαπώ. Θα σε δω αργότερα».