ΗΠΑ: Στα αρχεία Επστάιν ένας κατάλογος με καταγγελίες που εμπλέκουν τον Τραμπ στις δραστηριότητες του καταδικασμένου χρηματιστή

Αξιωματούχοι του FBI, στις ΗΠΑ, συνέταξαν τον περασμένο Αύγουστο έναν κατάλογο με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που αφορούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ — πολλές από τις οποίες φαίνεται να προέρχονταν από μη επαληθευμένες πληροφορίες — και ο κατάλογος συμπεριλήφθηκε στα εκατομμύρια έγγραφα των νέων φακέλων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή και αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

Δύο εκδόσεις του εγγράφου φαίνεται να έχουν αφαιρεθεί από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης την Παρασκευή το απόγευμα. Το CNN επικοινώνησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να ζητήσει σχόλια σχετικά με τον λόγο της αφαίρεσής τους.

Δεν είναι σαφές γιατί οι αξιωματούχοι του FBI δημιούργησαν τον κατάλογο των κατηγοριών που σχετίζονται με τον Τραμπ πέρυσι. Το έγγραφο συμπεριλήφθηκε σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στάλθηκαν από αξιωματούχους του γραφείου του FBI στη Νέα Υόρκη που ανήκουν στην Ομάδα Δράσης για την Εκμετάλλευση Παιδιών και την Εμπορία Ανθρώπων. Ο Τραμπ αρνείται εδώ και καιρό οποιαδήποτε παράνομη πράξη σχετική με τον Επστάιν.

Το έγγραφο περιλαμβάνει περισσότερες από δώδεκα καταγγελίες. «Η κίτρινη επισήμανση αφορά τα αισχρά κομμάτια», γράφει ένας αξιωματούχος για να εξηγήσει πώς ταξινομήθηκαν οι καταγγελίες.

Οι ισχυρισμοί φαίνεται να είναι ανεπιβεβαίωτοι και οι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι, ορισμένοι, είναι πληροφορίες από δεύτερο χέρι. Φαίνεται ότι πρόκειται για ισχυρισμούς που ελήφθησαν μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Απειλών του FBI, το οποίο δέχεται πληροφορίες μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικά. Το έγγραφο σημειώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τα άτομα που έστειλαν τους ισχυρισμούς ή δεν δόθηκαν στοιχεία επικοινωνίας.

Ορισμένοι από τους ισχυρισμούς εξετάστηκαν περαιτέρω. Μία από τις καταγγελίες στάλθηκε στο τοπικό γραφείο του FBI στην Ουάσιγκτον για να διεξαχθεί συνέντευξη, ενώ μια άλλη κρίθηκε μη αξιόπιστη, σύμφωνα με το έγγραφο.

«Υπήρχε κάτι στο αρχείο σχετικά με την παρακολούθηση των παρακάτω ατόμων; 302s. κ.λπ.;» γράφει ένας αξιωματούχος. Στο έγγραφο υπάρχουν επίσης ισχυρισμοί εναντίον του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον, ο οποίος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Επστάιν, μεταδίδει το CNN.