Εύβοια: Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή, που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του evia online, οι τραυματίες είναι τέσσερις και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Η συμπλοκή μεταξύ πολλών νέων και μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, συνέβη στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα.

Αφορμή εικάζεται ότι στάθηκε μία κοπέλα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν έρευνες για το συμβάν.