Εύβοια: Νέες πληροφορίες για την αιματηρή συμπλοκή – Στο νοσοκομείο 4 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή, που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Εύβοια.
  • Τέσσερις τραυματίες, ένας 17χρονος, ένας 18χρονος, ένας 48χρονος και ένας 64χρονος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
  • Η συμπλοκή, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα, συνέβη στη Δροσιά Χαλκίδας, με αφορμή, όπως εικάζεται, μία κοπέλα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αιματηρή συμπλοκή, που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του evia online, οι τραυματίες είναι τέσσερις και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο και, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Η συμπλοκή μεταξύ πολλών νέων και μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων, συνέβη στην περιοχή της Δροσιάς στο Δήμο Χαλκιδέων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και αιχμηρά αντικείμενα.

Αφορμή εικάζεται ότι στάθηκε μία κοπέλα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν έρευνες για το συμβάν.

21:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

20:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

20:43 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

20:25 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

