Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

  • Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είχε εκλεγεί και βουλευτής.
  • Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του κόμματος την περίοδο 1990-1996.
  • Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας και αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης.
Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο είχε εκλεγεί και βουλευτής.

“Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη.

Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του”, σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1940 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην οδοντιατρική σχολή του ΑΠΘ και συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία. Αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, στο οποίο δίδαξε επί σειρά ετών.

Ήταν σύντροφος της βουλευτού αλλά και της ιδιαίτερης γραμματέως του Γεωργίου και Ανδρέα Παπανδρέου, Αγγέλας Κοκκόλα.

