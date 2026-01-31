Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τη «Βιολάντα» – «Είπαν στους εργαζόμενους πως όποιοι ψηφίσουν για εκπροσώπους, την επόμενη μέρα να μην πάνε για δουλειά»

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Γιώργος Λατίφης γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και πρόεδρος του συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, όταν θέλησαν να προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να συνομιλούν με τη διεύθυνση, αρχικά δεν τους δέχτηκαν καν για να μιλήσουν, φέρνοντας μάλιστα και την αστυνομία, ενώ τη δεύτερη φορά απείλησαν τους εργαζομένους να μην ψηφίσουν διότι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Λατίφης σε εκπομπή στο Mega: «Το συνδικάτο πριν από δυο μήνες πραγματοποίησε τις εκλογές του για να βγάλει τους εκπροσώπους του ώστε να είναι αυτοί με τους εργαζόμενους που θα διεκδικούν για τα προβλήματα στους χώρους εργασίας, τα οποία είναι τεράστια. Κάτι τέτοιο κάναμε και εδώ στη Βιολάντα και ζητήσαμε συγκεκριμένο χώρο και ημερομηνία και ώρα που θα έρθουμε με δικαστικό αντιπρόσωπο να πραγματοποιηθούν εκλογές, ώστε οι εργαζόμενοι να εκπροσωπούνται. Να μιλάνε, να διεκδικούν, να λύνουν προβλήματα».

«Όταν ήρθαμε εδώ αυτό που αντικρίσαμε ήταν πόρτες κλεισμένες κι όχι μόνο δεν μας άφησαν μέσα, μας έφεραν την αστυνομία και κατέγραψαν τους συνδικαλιστές που βρέθηκαν εκεί εκείνη τη μέρα. Μετά όμως κατάλαβαν πως δεν μπορεί μια επιχείρηση – πρότυπο, έτσι την ονοματίζουν εδώ στα Τρίκαλα και σε όλη τη Θεσσαλία, (οπότε) μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ελάτε σε δυο μέρες. Να πραγματοποιηθούν κανονικά οι εκλογές, να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς ερχόμασταν για εξορμήσεις πάλι στην πύλη του εργοστασίου και μάθαμε ότι όταν κατέληγαν οι προκηρύξεις μέσα, οι υπεύθυνοι της εταιρείας τις έσκιζαν. Παρόλα αυτά εμείς επιμείναμε και ήρθαμε την ημέρα των εκλογών. Μας κατήγγειλαν μετά οι εργαζόμενοι ότι είχαν πει ότι όποιοι ψηφίσουν στις εκλογές του συνδικάτου την επόμενη ημέρα να μην έρθει για δουλειά στο εργοστάσιο. Πολύ ξεκάθαρα, τους μάζεψαν και τους είπαν, ότι όποιος εργαζόμενος ψηφίσει, που θα τους δώσουμε άδεια να έρθουν να ψηφίσουν, την επόμενη ημέρα δεν θα είναι στο εργοστάσιο να δουλεύει στην επιχείρηση.

Αυτή είναι η δημοκρατία του εργοστασίου και είναι μια κατάσταση που τη ζήσαμε και μέσα στο τραγικό δυστύχημα. Για πάνω από μήνα εργαζόμενοι να λένε ότι δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα γιατί μύριζε, κλείναμε τις μύτες μας, και κανένας δεν έκανε κάτι. Τους είπαν μάλιστα από ποια είσοδο του εργοστασίου θα μπουν για να μην συναντήσουν εκπροσώπους και την κάλπη», πρόσθεσε.