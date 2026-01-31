Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για τη «Βιολάντα» – «Είπαν στους εργαζόμενους πως όποιοι ψηφίσουν για εκπροσώπους, την επόμενη μέρα να μην πάνε για δουλειά»

Σύνοψη από το

  • Σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Γιώργος Λατίφης, γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, για το εργοστάσιο της Βιολάντα, σχετικά με την παρεμπόδιση εκλογών εκπροσώπων εργαζομένων.\n- Όταν επιχείρησαν να προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων, η διεύθυνση αρχικά δεν τους δέχτηκε και μάλιστα έφερε την αστυνομία.\n- Τη δεύτερη φορά, οι εργαζόμενοι απειλήθηκαν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους εάν ψήφιζαν στις εκλογές του συνδικάτου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Τρίκαλα - εργοστάσιο Βιολάντα

Σε μία σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο Γιώργος Λατίφης γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και πρόεδρος του συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών για το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, όταν θέλησαν να προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων των εργαζομένων, ώστε να συνομιλούν με τη διεύθυνση, αρχικά δεν τους δέχτηκαν καν για να μιλήσουν, φέρνοντας μάλιστα και την αστυνομία, ενώ τη δεύτερη φορά απείλησαν τους εργαζομένους να μην ψηφίσουν διότι θα χάσουν τη δουλειά τους.

Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Λατίφης σε εκπομπή στο Mega: «Το συνδικάτο πριν από δυο μήνες πραγματοποίησε τις εκλογές του για να βγάλει τους εκπροσώπους του ώστε να είναι αυτοί με τους εργαζόμενους που θα διεκδικούν για τα προβλήματα στους χώρους εργασίας, τα οποία είναι τεράστια. Κάτι τέτοιο κάναμε και εδώ στη Βιολάντα και ζητήσαμε συγκεκριμένο χώρο και ημερομηνία και ώρα που θα έρθουμε με δικαστικό αντιπρόσωπο να πραγματοποιηθούν εκλογές, ώστε οι εργαζόμενοι να εκπροσωπούνται. Να μιλάνε, να διεκδικούν, να λύνουν προβλήματα».

«Όταν ήρθαμε εδώ αυτό που αντικρίσαμε ήταν πόρτες κλεισμένες κι όχι μόνο δεν μας άφησαν μέσα, μας έφεραν την αστυνομία και κατέγραψαν τους συνδικαλιστές που βρέθηκαν εκεί εκείνη τη μέρα. Μετά όμως κατάλαβαν πως δεν μπορεί μια επιχείρηση – πρότυπο, έτσι την ονοματίζουν εδώ στα Τρίκαλα και σε όλη τη Θεσσαλία, (οπότε) μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ελάτε σε δυο μέρες. Να πραγματοποιηθούν κανονικά οι εκλογές, να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι. Εμείς ερχόμασταν για εξορμήσεις πάλι στην πύλη του εργοστασίου και μάθαμε ότι όταν κατέληγαν οι προκηρύξεις μέσα, οι υπεύθυνοι της εταιρείας τις έσκιζαν. Παρόλα αυτά εμείς επιμείναμε και ήρθαμε την ημέρα των εκλογών. Μας κατήγγειλαν μετά οι εργαζόμενοι ότι είχαν πει ότι όποιοι ψηφίσουν στις εκλογές του συνδικάτου την επόμενη ημέρα να μην έρθει για δουλειά στο εργοστάσιο. Πολύ ξεκάθαρα, τους μάζεψαν και τους είπαν, ότι όποιος εργαζόμενος ψηφίσει, που θα τους δώσουμε άδεια να έρθουν να ψηφίσουν, την επόμενη ημέρα δεν θα είναι στο εργοστάσιο να δουλεύει στην επιχείρηση.

Αυτή είναι η δημοκρατία του εργοστασίου και είναι μια κατάσταση που τη ζήσαμε και μέσα στο τραγικό δυστύχημα. Για πάνω από μήνα εργαζόμενοι να λένε ότι δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα γιατί μύριζε, κλείναμε τις μύτες μας, και κανένας δεν έκανε κάτι. Τους είπαν μάλιστα από ποια είσοδο του εργοστασίου θα μπουν για να μην συναντήσουν εκπροσώπους και την κάλπη», πρόσθεσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Στεγαστικό και ΜΙΔΑ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί βρίσκονται στο στόχαστρο της Εφορίας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:38 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια προάστια της Αττικής, αρκετά σπίτια στην Β...
20:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ένταση και προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σ...
19:56 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μυτιλήνη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 4 μηχανάκια – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Σοβαρό τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματίες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην...
19:48 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πολυκερματισμός ευθυνών και θεσμικό κενό στην αδειοδότηση βιομηχανιών: Ποιος και τι ελέγχει – 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

Το αλαλούμ γύρω από το σύστημα ελέγχων στους χώρους εργασίας και ιδίως στις βιομηχανικές επιχε...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα