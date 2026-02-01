ΚΚΕ: Αποκρουστική η ανάρτηση του πρωθυπουργού την ώρα που οικογένειες και εργαζόμενοι θρηνούν για τον χαμό των πέντε εργατριών

  • Το ΚΚΕ καταγγέλλει την «αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση» του πρωθυπουργού, ο οποίος, την ώρα που θρηνούν οικογένειες για τον χαμό 5 εργατριών, επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.
  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι η «δυστοπία» στους χώρους εργασίας είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται στην ΕΕ, οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.
  • Καταλήγοντας, το ΚΚΕ υπογραμμίζει πως μέτρο σύγκρισης δεν πρέπει να είναι τα «αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ», αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες για την ασφάλεια των εργαζομένων.
«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

«Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία απολύτως αξία για τους εργαζόμενους, αφού η “δυστοπία” στους χώρους δουλειάς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σ’ ολόκληρη την ΕΕ, στη βάση των αντεργατικών οδηγιών της, εντείνοντας συνολικά την εκμετάλλευση και οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», προσθέτει το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Μέτρο σύγκρισης δεν μπορούν, συνεπώς, να είναι τα αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ, αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του έγραψε μεταξύ άλλων πως “δεν είναι εύκολο να μιλά κανείς για πολιτικές πρωτοβουλίες, όταν η σκέψη όλων βρίσκεται σε οικογένειες που πενθούν και σε ανθρώπους που δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους», κάνοντας λόγο και για νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του πόνου των οικογενειών.

12:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

